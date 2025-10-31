FOTO Koja ljepotica! Zanosna Eva Mendes objavila je fotku iz mladosti: Evo kako se mijenjala

Američka glumica i model kubanskih korijena Eva Mendes na svom je Instagram profilu objavila fotografiju iz mladosti na kojoj u bikiniju na plaži pozira s prijateljicom. Povod za objavu fotke je rođendan prijateljice, a u objavu je emocionalna Eva dodala i prigodnu čestitku.
Glumica i model Eva de la Caridad Méndes rođena je 5. ožujka 1974. u Miamiju, Florida, SAD, a ima kubansko podrijetlo.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Glumica i model Eva de la Caridad Méndes rođena je 5. ožujka 1974. u Miamiju, Florida, SAD, a ima kubansko podrijetlo.
|
Foto: Instagram/Eva Mendes
Glumica i model Eva de la Caridad Méndes rođena je 5. ožujka 1974. u Miamiju, Florida, SAD, a ima kubansko podrijetlo.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Mendes je odrasla u obitelji kubanskih imigranata – majka Eva Pérez Suárez i otac Carlos Méndez. Nakon razvoda roditelja, odgojili su je majka i zajednica u Los Angelesu.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
U mladosti je razmišljala i o duhovnom pozivu: jedno vrijeme je razmatrala ulazak u red sestara.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Kasnije je napustila studij marketinga na Sveučilištu California State University, Northridge, kako bi se posvetila glumačkoj karijeri.
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Karijeru je započela kasnih 1990-ih, a prvu filmsku ulogu imala je u horor-filmu Children of the Corn V: Fields of Terror (1998).
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Njezin velik proboj dogodio se u filmu Training Day (2001), gdje je glumila uz Denzela Washingtona.
| Foto: PA/Pixsell
Iako je neko vrijeme bila prilično aktivna na filmu, posljednju veću ulogu ostvarila je 2014. godine.
| Foto: Insagram/screenshot
Sudjelovala je u filmovima kao što su 2 Fast 2 Furious (2003) i Hitch (2005).
| Foto: Instagram/Eva Mendes
Kasnije je prešla na ozbiljnije uloge u filmovima poput Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009) i The Place Beyond the Pines (2012), u kojemu je i upoznala svog partnera Ryana Goslinga. Prethodno je bila u vezi s Georgesom Augustom od 2002. do 2010. godine.
| Foto: Insagram/screenshot
Posljednji značajniji glumački angažman bio je u filmu Lost River (2014), koji je režirao njen partner Ryan Gosling.
| Foto: Julian Da Costa/Press Association/PIXSELL
Mendes je od 2011. u dugogodišnjoj vezi s Ryanom Goslingom, s kojim ima dvije kćeri: Esmeraldu Amadu (rođena 2014.) i Amadu Lee (rođena 2016.).
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Mendes je izjavila da više nije u tolikoj mjeri zaljubljena u glumu i da nije bila „sjajna glumica“ u onom smislu u kojem je željela.
| Foto: HT/Press Association/PIXSELL
Eva Mendes aktivna je i kao model i poslovna žena. Bila je zaštitno lice za brendove poput Calvin Klein, Revlon i druge. Ima vlastiti modni dizajn-projekt u suradnji s tvrtkom New York & Company.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Autorica je dječje knjige „Desi, Mami, and the Never-Ending Worries“, objavljene 2024. godine, u kojoj obrađuje teme dječje tjeskobe i emocionalne snage.
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto DPA/PIXSELL
Foto PBG/PRESS ASSOCIATION
Foto Julian Da Costa/PRESS ASSOCIATIO