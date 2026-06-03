Obavijesti

Galerija

Komentari 4
NA PLAŽI IZ SNOVA

FOTO Kylie Jenner uživala u 'raju', ispod minijaturne suknje provirile su joj ružičaste gaćice!

Dok je sunce zalazilo nad tirkiznim morem otočja Turks i Caicos, Kylie Jenner uživala je na večeri organiziranoj uz plažu. U ružičastom bikiniju i laganoj suknjici družila se s prijateljicama, pozirala uz more i upijala posljednje zrake sunca.
FOTO Kylie Jenner uživala u 'raju', ispod minijaturne suknje provirile su joj ružičaste gaćice!
Ipak, nije se radilo samo o još jednom luksuznom odmoru. | Foto: Instagram
1/73
Ipak, nije se radilo samo o još jednom luksuznom odmoru. | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026