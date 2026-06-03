FOTO Kylie Jenner uživala u 'raju', ispod minijaturne suknje provirile su joj ružičaste gaćice!

Dok je sunce zalazilo nad tirkiznim morem otočja Turks i Caicos, Kylie Jenner uživala je na večeri organiziranoj uz plažu. U ružičastom bikiniju i laganoj suknjici družila se s prijateljicama, pozirala uz more i upijala posljednje zrake sunca.
Ipak, nije se radilo samo o još jednom luksuznom odmoru.
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Ipak, nije se radilo samo o još jednom luksuznom odmoru. |
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Ipak, nije se radilo samo o još jednom luksuznom odmoru.
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Reality zvijezda okupila je bliske suradnike i prijateljice povodom promocije svog kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics, a cijela večer bila je uređena u prepoznatljivim ružičastim tonovima.
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