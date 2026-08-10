FOTO Kylie nije uvijek izgledala ovako! Sad 'časti' u tangicama i bikiniju, ali išla je 'pod nož'...

Kylie Jenner najmlađa je članica klana Kardashian-Jenner, a danas slavi 29. rođendan. Djevojčica koja je odrasla pred kamerama, neprestano uspoređivana sa svojim glamuroznim starijim sestrama, danas je majka dvoje djece, vlasnica kozmetičkog carstva i jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih osoba na svijetu. Njezin put od stidljive reality zvijezde do poslovne mogulice neraskidivo je vezan uz nevjerojatnu fizičku transformaciju koja i danas izaziva rasprave, divljenje i kritike. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Svijet je Kylie upoznao 2007. godine kao desetogodišnjakinju u prvoj epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians". Dok su njezine sestre Kim, Kourtney i Khloé već bile u središtu pozornosti, Kylie je, uz sestru Kendall, bila tiha i pomalo nespretna tinejdžerica.
Svijet je Kylie upoznao 2007. godine kao desetogodišnjakinju u prvoj epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians". Dok su njezine sestre Kim, Kourtney i Khloé već bile u središtu pozornosti, Kylie je, uz sestru Kendall, bila tiha i pomalo nespretna tinejdžerica.
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Svijet je Kylie upoznao 2007. godine kao desetogodišnjakinju u prvoj epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians". Dok su njezine sestre Kim, Kourtney i Khloé već bile u središtu pozornosti, Kylie je, uz sestru Kendall, bila tiha i pomalo nespretna tinejdžerica.
Rani snimci prikazuju je kao djevojku prirodnih crta lica, tanjih usana i mekše linije čeljusti - slika koja je danas gotovo neprepoznatljiva. Upravo je ta faza, kako je kasnije priznala, bila obilježena dubokom nesigurnošću, pogotovo zbog njezinih usana.
| Foto: Â© Freeman/Digital Focus Intl
Ta ista nesigurnost postala je kamen temeljac njezinog poslovnog uspjeha. Godine 2015., iskoristivši golemu medijsku pažnju usmjerenu na njezin novi, puniji izgled usana, lansirala je "Kylie Lip Kits" - setove koji su sadržavali tekući ruž i olovku za usne.
| Foto: Instagram/ kolaž
Prva serija rasprodana je za manje od jedne minute, a brend, kasnije preimenovan u Kylie Cosmetics, postao je globalni fenomen. Uskoro je proširila ponudu na proizvode za njegu kože (Kylie Skin) i proizvode za bebe (Kylie Baby).
| Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
Uspjeh je bio toliki da ju je magazin Forbes 2019. godine proglasio "najmlađom samostvorenom milijarderkom ikad". Titula je izazvala burne reakcije, s kritičarima koji su tvrdili da se bogatstvo izgrađeno na slavi moćne obitelji ne može smatrati "samostvorenim". Kontroverza je dosegla vrhunac godinu dana kasnije, kada je Forbes objavio istragu u kojoj su optužili Jenner i njezinu obitelj da su godinama preuveličavali bogatstvo i profit tvrtke, pa čak i da su časopisu dostavili "vjerojatno krivotvorene porezne prijave".
| Foto: Instagram
Paralelno s izgradnjom poslovnog carstva odvijala se i njezina fizička transformacija, koja je postala neodvojivi dio njezinog brenda. Sve je počelo s usnama.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Sredinom 2010-ih, obožavatelji su primijetili drastičnu promjenu u veličini njezinih usana. Jenner je mjesecima poricala bilo kakve estetske zahvate, tvrdeći da je novi izgled postigla vještim korištenjem olovke za usne. Njezina transformacija pokrenula je i opasan viralni izazov, #KylieJennerChallenge, u kojem su tinejdžeri diljem svijeta usisavali zrak iz malih čaša kako bi postigli privremeno natečene usne. Pritisak javnosti postao je prevelik i Kylie je konačno popustila. U epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians" iz 2015. priznala je da se podvrgnula zahvatu.
| Foto: Instagram/Screenshoot
- Imam privremene filere za usne, to je jednostavno moja nesigurnost i to je ono što sam htjela učiniti - rekla je tada, navodeći kao povod neugodan komentar jednog dečka iz rane mladosti koji joj je rekao da ima male usne.
Iako su fileri za usne jedini zahvat na licu koji je dugo priznavala, nagađanja o drugim operacijama nikada nisu prestala. Stručnjaci za estetsku kirurgiju vjeruju da je njezina transformacija uključivala i rinoplastiku za sužavanje nosa, filere u obrazima i preoblikovanje čeljusti kako bi postigla oštrije crte lica. Jenner je većinu ovih tvrdnji negirala, pripisujući promjene odrastanju i tehnikama šminkanja.
| Foto: Instagram
Nedavno je priznala još jedan zahvat: povećanje grudi kojem se podvrgnula s 19 godina, prije rođenja prvog djeteta. Tu je odluku kasnije nazvala pogrešnom, izrazivši žaljenje što operaciju nije odgodila za kasnije. Najveće spekulacije ipak se odnose na njezinu figuru pješčanog sata. Mnogi vjeruju da je postignuta brazilskim podizanjem stražnjice (BBL) i liposukcijom, no ona to uporno demantira, tvrdeći da je za njezine obline zaslužno isključivo debljanje tijekom puberteta.
| Foto: Instagram
Njezin privatni život jednako je turbulentan kao i poslovni. Tinejdžerske godine obilježila je veza s reperom Tygom, koja je izazivala kontroverze zbog razlike u godinama. Nakon prekida 2017. godine, ubrzo je započela vezu s reperom Travisom Scottom. Par je 2018. dobio kćer Stormi, a Jenner je cijelu trudnoću uspješno skrivala od javnosti. Četiri godine kasnije, 2022., dobili su i sina Airea. Njihova veza bila je puna prekida i pomirenja, a konačno su se razišli početkom 2023. godine.
Od tada je Kylie u vezi s jednim od najpopularnijih glumaca današnjice, Timothéejem Chalametom, čime je svoj status zacementirala i u samom vrhu holivudske A-liste.
| Foto: Mario Anzuoni
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Brittany Matthews
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto instagram
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto DANIEL COLE
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/KylieJenner
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram/KylieJenner