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SKROZ DRUGA OSOBA

FOTO Kylie nije uvijek izgledala ovako! Sad 'časti' u tangicama i bikiniju, ali išla je 'pod nož'...

Kylie Jenner najmlađa je članica klana Kardashian-Jenner, a danas slavi 29. rođendan. Djevojčica koja je odrasla pred kamerama, neprestano uspoređivana sa svojim glamuroznim starijim sestrama, danas je majka dvoje djece, vlasnica kozmetičkog carstva i jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih osoba na svijetu. Njezin put od stidljive reality zvijezde do poslovne mogulice neraskidivo je vezan uz nevjerojatnu fizičku transformaciju koja i danas izaziva rasprave, divljenje i kritike. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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FOTO Kylie nije uvijek izgledala ovako! Sad 'časti' u tangicama i bikiniju, ali išla je 'pod nož'...
Svijet je Kylie upoznao 2007. godine kao desetogodišnjakinju u prvoj epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians". Dok su njezine sestre Kim, Kourtney i Khloé već bile u središtu pozornosti, Kylie je, uz sestru Kendall, bila tiha i pomalo nespretna tinejdžerica.
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Svijet je Kylie upoznao 2007. godine kao desetogodišnjakinju u prvoj epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians". Dok su njezine sestre Kim, Kourtney i Khloé već bile u središtu pozornosti, Kylie je, uz sestru Kendall, bila tiha i pomalo nespretna tinejdžerica. | Foto:
Komentari 3

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