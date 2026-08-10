FOTO Kylie nije uvijek izgledala ovako! Sad 'časti' u tangicama i bikiniju, ali išla je 'pod nož'...

Uspjeh je bio toliki da ju je magazin Forbes 2019. godine proglasio "najmlađom samostvorenom milijarderkom ikad". Titula je izazvala burne reakcije, s kritičarima koji su tvrdili da se bogatstvo izgrađeno na slavi moćne obitelji ne može smatrati "samostvorenim". Kontroverza je dosegla vrhunac godinu dana kasnije, kada je Forbes objavio istragu u kojoj su optužili Jenner i njezinu obitelj da su godinama preuveličavali bogatstvo i profit tvrtke, pa čak i da su časopisu dostavili "vjerojatno krivotvorene porezne prijave". | Foto: Instagram