VRUĆA ATMOSFERA U SPLITU FOTO Lanci, šljokice, perlice i oskudni bikiniji: Evo što nose partijaneri druge večeri Ultre

U Splitu je u tijeku druga večer festivala Ultra Europe, a Park Mladeži ponovno se puni energičnim partijanerima koji pristižu sa svih strana i spremni su podizati atmosferu i tulumariti do ranih jutarnjih sati. Večerašnje gužve na ulazima znatno su veće nego prvog dana, ponajviše zbog pojačanih mjera sigurnosti. No, sigurnosne mjere nisu narušile festivalski duh. Posjetitelji Ultru pretvaraju u modnu pistu – partijaneri dolaze u ludim, šarenim i upečatljivim modnim kombinacijama koje plijene pažnju. Mnogi se ne libe pokazati svoje figure u izazovnim outfitima, od mrežastih topova i kratkih hlačica do odvažnih kombinezona i neonskih dodataka, potvrđujući da je Ultra jednako vizualni spektakl koliko i glazbeni.