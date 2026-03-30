ETHER donosi novu pjesmu "Otpusti", snažan dijalog sa sobom i društvenim normama

Nakon zapaženog singla "Mrtva tišina", ETHER nastavlja niz glazbenih avantura novim singlom "Otpusti", pjesmom koja donosi snažnu emocionalnu poruku i introspektivan pogled na osobnu slobodu.

Singl "Otpusti" autorski potpisuje Nikol Ćaćić, koja je na glazbi surađivala s Lukom Vidovićem, zaslužnim i za produkciju, miks i master. Rezultat je dojmljiva glazbena priča koja spaja suvremenu elektroničku produkciju s duboko osobnim tekstom.

“Otpusti” je dijalog između mene i moje podsvijesti. Pjesma predstavlja neiscrpno natezanje sa društvenim normama dok je sve što želim samo biti oslobođena od njih. Problem je što su ta uvjetovanja preduboko uvučena pod kožu i svakodnevno otkrivam da sam toliko indoktrinirana, da sama sebe stavljam u probleme, dopuštam ljudima pristup koji mi prave probleme i ostajem u situacijama koje su problematične. Valjda je došlo vrijeme kada sam konačno naučila. Ali pjesma ima još mnoga značenja. Ne bi ih mogla navesti sva ni u seminarskoj analizi", kaže ETHER.

Videospot za pjesmu snimljen je u suradnji s Visualia Studijem i Soul Flow Spaceom, dok režiju, produkciju i montažu potpisuje upravo Nikol Ćaćić. Vizualni identitet pjesme dodatno je naglašen koreografijom Ivone Medić, koja je donijela upečatljiv i snažan scenski izričaj.

"Nevjerojatno je zadovoljstvo bilo surađivati s Markom Bolkovićem (Visuala Studio). Nisam mogla ni zamisliti da bi spot za ovu pjesmu ikad mogao biti toliki pogodak, ali Markova ideja o suradnji i rad cijele ekipe Visualia Studia su zaista omogućili da se ova pjesme prikaže vizualno u najboljem svjetlu (naglasak na “najboljem svjetlu”). Osim toga, Ivona Medić nas je ponovno oborila s nevjerojatnom koreografijom. Hvala Ivona!”, naglasila je.

Nikol Ćaćić od najranijih dana njeguje strast prema glazbi te već kao djevojka počinje pisati pjesme i nastupati. Njezin talent prepoznala je i Istarska županija, zahvaljujući čijoj je podršci osnovala bend NLV, s kojim objavljuje EP i LP izdanje koja su dobila pohvale glazbene kritike.

Nakon godina istraživanja vlastitog glazbenog identiteta, pokreće solo projekt ETHER, a 2022. godine objavljuje debitantski album "Bitke na makovim poljima". Album je privukao značajnu pažnju publike i kritike te joj je donio čak tri nominacije za nagradu Rock&Off, uključujući i pobjedu u kategoriji "Elektro&Off" za najbolju elektroničku umjetnicu.

S novim singlom "Otpusti", ETHER još jednom potvrđuje svoj autentičan umjetnički izričaj i nastavlja graditi prepoznatljiv glazbeni put na domaćoj sceni.