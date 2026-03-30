Mašinko objavio live album "Proslava proslava proslava"
Zagrebački bend Mašinko objavio je svoj prvi live album simboličnog naziva "Proslava proslava proslava", snimljen na velikom koncertu održanom 29. studenoga prošle godine u klubu Boogaloo. Riječ je o izdanju koje predstavlja autentičan presjek energije, humora i iskrenosti po kojima je bend prepoznatljiv već više od petnaest godina.
Album donosi deset pjesama snimljenih uživo, a bend je svjesno odlučio izbjeći klasičnu kompilaciju najvećih hitova. Umjesto toga, fokusirali su se uglavnom na pjesme koje rjeđe dolaze do izražaja, takozvanu "B listu", želeći fanovima ponuditi nešto drugačije i autentičnije. Upravo takav pristup dodatno naglašava spontanost koncerta koji je poslužio kao temelj ovog izdanja.
Jedan od najneobičnijih trenutaka albuma vezan je uz pjesmu za koju je objavljen i video, a koja zapravo još ne postoji u službenom obliku. Radi se o demo snimci bez konačnog aranžmana i službenog naziva. Pjesma je izvedena potpuno spontano, nakon što su članovi benda u posljednjem trenutku odlučili uvrstiti je u setlistu. Njezin radni naslov je "Blistaj, blistaj vukojebe", a bend ne isključuje mogućnost da pjesma u budućnosti dobije konačni oblik i završi na nekom od idućih studijskih izdanja.
Tijekom više od petnaest godina djelovanja Mašinko su objavili nekoliko studijskih izdanja, odsvirali stotine koncerata i okupili vjernu publiku diljem regije. Njihova kombinacija duhovitih, iskrenih tekstova i energičnih aranžmana redovito puni koncertne prostore, a svaki nastup pretvara se u zajedničku proslavu benda i publike.
Sljedeća prilika za takvu proslavu bit će 25. travnja na prvom izdanju punk rock spektakla Polupani Lončić. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu, a s obzirom na interes publike, organizatori savjetuju da se osiguraju na vrijeme.
Album "Proslava proslava proslava" izdanje je Dostave Zvuka, a možete ga poslušati na svim streaming servisima.
