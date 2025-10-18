FOTO Lateks, duboki dekolte i križ među grudima: Kim jedva obuzdala svoje bujne obline...

Slavne sestre pojavile su se u petak u Los Angelesu na tulumu koji je organizirala Kylie Jenner, a koji je bio vezan uz njezin brend kozmetike. I ona i njezina starija sestra Kim Kardashian, privukle su puno pozornosti svojim odvažnim i atraktivnim kombinacijama...
Kim Kardashian (44) jedva je obuzdala svoje obline na događaju koji je organizirala njezina sestra Kylie Jenner u Los Angelesu u petak.
Kim Kardashian (44) jedva je obuzdala svoje obline na događaju koji je organizirala njezina sestra Kylie Jenner u Los Angelesu u petak.
Odabrala je rozu kombinaciju koja je naglasila njezine atribute - haljinu od lateksa s dubokim dekoltetom, a od modnih dodataka nosila je dvije ogrlice s križem.
Tijekom večeri je objavljivala svoje fotografije i snimke na društvenim mrežama te pokazivala detalje kombinacije.
Kylie je također plijenila pozornost u svojoj rozoj kombinaciji, a za tu priliku je uskladila i frizuru - stavila je rozu periku.
Kylie, kojoj cvjeta biznis s kozmetikom, ovih dana oduševljava svoje obožavatelje na društvenim mrežama
