Obavijesti

Galerija

Komentari 5
IZAZOVNE KOMBINACIJE

FOTO Lateks, duboki dekolte i križ među grudima: Kim jedva obuzdala svoje bujne obline...

Slavne sestre pojavile su se u petak u Los Angelesu na tulumu koji je organizirala Kylie Jenner, a koji je bio vezan uz njezin brend kozmetike. I ona i njezina starija sestra Kim Kardashian, privukle su puno pozornosti svojim odvažnim i atraktivnim kombinacijama...
Kylie Jenner arrives with Stormi and sisters on party bus for Kylie Cosmetics pre-opening event in West Hollywood
Kim Kardashian (44) jedva je obuzdala svoje obline na događaju koji je organizirala njezina sestra Kylie Jenner u Los Angelesu u petak.  | Foto: LINI
1/23
Kim Kardashian (44) jedva je obuzdala svoje obline na događaju koji je organizirala njezina sestra Kylie Jenner u Los Angelesu u petak.  | Foto: LINI
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025