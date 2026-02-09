POSEBNA VEČER U KEREMPUHU FOTO Legendarni Ćiro i dalje živi na pozornici! Tarik odigrao 300. izvedbu, a evo tko je sve došao

Zakapario sam ja davno prije taj datum, između ta dva dana. Onda su se javili iz Dinamove zaklade Nema predaje, pa će ovo biti dobrotvorna izvedba i zbog toga mi je drago jer sam siguran da će novac otići u prave ruke, rekao nam je Tarik Filipović još prošlog mjeseca, najavljujući posebnu jubilarnu izvedbu svoje monodrame. U ponedjeljak navečer ta se najava i ostvarila. U Satiričkom kazalištu Kerempuh održana je 300. izvedba monodrame 'Ćiro', autorskog projekta koji je Tarik praizveo u ožujku 2017. godine