FOTO Leptiri joj jedva prekrili bujne grudi! Jelena Karleuša u Beogradu pokazala gotovo sve

Jelena Karleuša u srijedu je izašla pred publiku u Beogradu u kombinaciji koja je odmah privukla poglede. Umjesto klasičnog topa, grudi je prekrila svjetlucavim plavim leptirima, a isti motiv nosila je i na kratkoj šljokičastoj suknji
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Dugu plavu kosu pustila je da joj pada preko ramena, a cijeli look dodatno je naglasila mrežastim čarapama.
| Foto: Antonio Ahel
Dugu plavu kosu pustila je da joj pada preko ramena, a cijeli look dodatno je naglasila mrežastim čarapama. |
Foto: Antonio Ahel
Dugu plavu kosu pustila je da joj pada preko ramena, a cijeli look dodatno je naglasila mrežastim čarapama.
| Foto: Antonio Ahel
Karleuša je trebala nastupiti 15. kolovoza u klubu Hacienda u Vodicama, no koncert je službeno otkazan zbog velikih tenzija, burnih reakcija u javnosti i zabrinutosti za sigurnost.
| Foto: Antonio Ahel
Tad su iz kluba priopćili kako se vrata otvaraju u 23 sata, a da će sam koncert početi u ponoć, odnosno 16. kolovoza.
| Foto: Antonio Ahel
Dio javnosti odmah je počeo kritizirati odluku organizatora.
| Foto: Antonio Ahel
Najviše se raspravljalo o samom datumu, ali i o Karleušinim ranijim istupima o Hrvatskoj.
| Foto: Antonio Ahel
Srpska pjevačica je ranije govorila o 'hrvatskom dijalektu srpskog jezika', a izrekla je i kako želi da se 'Hrvatskoj dogodi isto što i Srbiji', nakon užasa u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi.
| Foto: Antonio Ahel
Osim toga, već godinama podržava Aleksandra Vučića.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Radule Perisic (ilustrativna fotografija)
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto Antonio Ahel/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Marija Mladjen
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel