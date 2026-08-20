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servirala vruće izdanje

FOTO Leptiri joj jedva prekrili bujne grudi! Jelena Karleuša u Beogradu pokazala gotovo sve

Jelena Karleuša u srijedu je izašla pred publiku u Beogradu u kombinaciji koja je odmah privukla poglede. Umjesto klasičnog topa, grudi je prekrila svjetlucavim plavim leptirima, a isti motiv nosila je i na kratkoj šljokičastoj suknji
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Beograd: Nastup Jelene Karleuše u restoranu Nacionalna klasa
Dugu plavu kosu pustila je da joj pada preko ramena, a cijeli look dodatno je naglasila mrežastim čarapama. | Foto: Antonio Ahel
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Dugu plavu kosu pustila je da joj pada preko ramena, a cijeli look dodatno je naglasila mrežastim čarapama. | Foto: Antonio Ahel
Komentari 10

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