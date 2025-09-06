FOTO Lexington band hitovima i emocijom oduševio je publiku u punoj kuli Kamerlengo...

Lexington bend sinoć je u punoj trogirskoj Kuli Kamerlengo održao koncert za pamćenje pred oduševljenom publikom koja je popularni bend svojim sjajnim raspoloženjem nosila od prve do zadnje pjesme. Kula je sjajila posebnim sjajem obasjana zvjezdanim nebom i mobitelima razgaljene publike koja ni jedan trenutak nije željela prepustiti zaboravu, a spektakl je počeo pjesmom 'Noć pod zvijezdama' koja je bila uvod u večer lijepih emocija i fenomenalne atmosfere.

Frontman Bojan i ovoga je puta besprijekornom interpretacijom pokazao zašto je jedan od omiljenih vokala u regiji, a ženski je dio publike posebno oduševio kada je stihove 'prelijepa Bosanko' pjesme 'Bosanka' promijenio u 'prelijepa Trogirko'. Bend je nizao svima znane hitove 'Dođi ove noći', 'Donesi', 'Potraži me', 'Cvijeće', 'Dugujem ti sebe', 'Ljetne kiše', 'Pijane usne', 'Dođi sebi', a pjesmu 'Dobro da nije veće zlo' su na zahtjev publike izveli čak tri puta, a glasni povici iz publike pokazali su da je veliki favorit trogirske publike i pjesma “Nina” što je bend s oduševljenjem prihvatio te ju odsvirao za bis.

Foto: Joško Herceg za Kula Kula festival

- Neopisiv koncert, još sabiremo dojmove. Znali smo da nas publika u Dalmaciji voli i prati naš rad, ali ljubav koja nam je večeras poslana na pozornicu će nas još dugo grijati. Prvi smo put na ovom čarobnom mjestu, a osjećali smo kao da smo doma. Hvala svima što su došli, hvala organizatoru i stvarno se nadamo da će ovaj koncert postati tradicija - rekao je karizmatični frontman Lexingtona Bojan Vasković nakon koncerta u Trogiru koji je nastavak turneje 'Dođi ove noći' na kojoj ih je u godini dana uživo slušalo više od 450 tisuća ljudi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Ljubljani, Beogradu, Sarajevu, Banjoj Luci, Frankfurtu i mnogim drugim gradovima.

Lexington je poznat i po čvrstoj povezanosti sa svojim obožavateljima koji su im velika podrška od samih početaka karijere pa ne čudi da je druženje i fotografiranje nakon koncerta trajalo skoro sat vremena, a svi su se složili da koncert u Trogiru mora postati tradicija.

Nakon trogirskog koncerta o kojemu će se još dugo pričati, Lexington večeras nastupa u kamenolomu Cave Romane kraj Pule što će biti nova prilika svim ljubiteljima ovog popularnog benda da provedu još jednu nezaboravnu glazbenu večer.

