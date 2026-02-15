Obavijesti

BROJNI UZVANICI

FOTO U iščekivanju pobjednika: Pogledajte tko je sve stigao na finalnu večer Dore 2026.

Uoči finalne večeri Dore 2026, hrvatskog izbora za pjesmu koja će nas predstavljati na nadolazećem izdanju Eurovizije, okupili su se brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života
Zagreb: Dolazak uzvanika na finalnu večer Dore 2026.
Crveni tepih bio je središte pozornosti već od ranih večernjih sati. Uzvanici su pristizali u elegantnim večernjim izdanjima, a dominirale su odvažne modne kombinacije, svjetlucave haljine i klasična crna odijela. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Crveni tepih bio je središte pozornosti već od ranih večernjih sati. Uzvanici su pristizali u elegantnim večernjim izdanjima, a dominirale su odvažne modne kombinacije, svjetlucave haljine i klasična crna odijela.
