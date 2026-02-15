FOTO U iščekivanju pobjednika: Pogledajte tko je sve stigao na finalnu večer Dore 2026.

Uoči finalne večeri Dore 2026, hrvatskog izbora za pjesmu koja će nas predstavljati na nadolazećem izdanju Eurovizije, okupili su se brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života
Crveni tepih bio je središte pozornosti već od ranih večernjih sati. Uzvanici su pristizali u elegantnim večernjim izdanjima, a dominirale su odvažne modne kombinacije, svjetlucave haljine i klasična crna odijela.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Fotografima i okupljenim obožavateljima rado su pozirali uz osmijehe, a atmosfera je bila ispunjena uzbuđenjem i iščekivanjem.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dok su se posljednji uzvanici smještali u dvoranu, atmosfera među publikom bila je na vrhuncu. Večeras će Hrvatska doznati tko će ponijeti titulu pobjednika Dore 2026 i predstavljati zemlju na europskoj glazbenoj sceni.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
