Grupa Lelek će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču: Ovako su nam pozirale za Cafe

Etno-pop sastav Lelek pobijedile su na Dori 2026.! Njihova pjesma 'Andromeda' dobila je najviše bodova publike i žirija te je grupa tako osigurala odlazak na Euroviziju u svibnju gdje će predstavljati Hrvatsku. Prošle godine pozirale su nam za Cafe kao Spajsice
Konačnu odluku o pobjedi donijeli su gledatelji putem telefonskih poziva i SMS poruka. Publika je također najveću podršku dala grupi Lelek, dodijelivši im uvjerljivih 96 bodova.
| Foto: Screenshot
Konačnu odluku o pobjedi donijeli su gledatelji putem telefonskih poziva i SMS poruka. Publika je također najveću podršku dala grupi Lelek, dodijelivši im uvjerljivih 96 bodova. |
Foto: Screenshot
Konačnu odluku o pobjedi donijeli su gledatelji putem telefonskih poziva i SMS poruka. Publika je također najveću podršku dala grupi Lelek, dodijelivši im uvjerljivih 96 bodova.
| Foto: Screenshot
Andromedu potpisuju Filip Lacković, Lazar Pajić i Zorja Pajić, a govori o ženama na Balkanu, najviše u Bosni i Hercegovini, koje su se tetovirale za vrijeme osmanskog carstva kako bi se zaštitile od otimanja u roblje. Stoga pjesma zapravo šalje poruku da nitko nema pravo ni slobodu oduzimati nekome dio identiteta, objasnile su.
| Foto: Screenshot
A prije gotovo godinu dana djevojke su narodne nošnje nakratko zamijenile outfitima iz devedesetih.
| Foto: Screenshot
Odmah su prihvatile naš prijedlog i na jedan dan pristale transformirati se u spajsice.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Sve je bilo lakše uz 'If you wanna be my lover...' na repeat dok smo ih snimali u zagrebačkom HNK.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
U rujnu 2024. Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan, Klaudija Pulek i Judita Štorga osnovale su Lelek, u ožujku su debitirale na Dori s pjesmom 'The Soul of My Soul'.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
A u proteklih godinu dana došlo je i do važne promjene, jedna je članica napustila sastav. Klaudiju Pulek tako je zamijenila Inka Večerina Perušić i pridružila se ostatku već uhodane ekipe.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL