RAZLIČITI MODNI IZRIČAJI

Grupa Lelek će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču: Ovako su nam pozirale za Cafe

Etno-pop sastav Lelek pobijedile su na Dori 2026.! Njihova pjesma 'Andromeda' dobila je najviše bodova publike i žirija te je grupa tako osigurala odlazak na Euroviziju u svibnju gdje će predstavljati Hrvatsku. Prošle godine pozirale su nam za Cafe kao Spajsice
Konačnu odluku o pobjedi donijeli su gledatelji putem telefonskih poziva i SMS poruka. Publika je također najveću podršku dala grupi Lelek, dodijelivši im uvjerljivih 96 bodova. | Foto: Screenshot
