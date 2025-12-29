FOTO Lidija Bačić novim fotkama u uskoj haljini pozdravila pratitelje i zapalila društvene mreže...

Naša poznata pjevačica Lidija Bačić Lille ovih je dana na Instagramu objavila nove fotografije i na taj način pozdravila sve svoje vjerne pratitelje, koji su se oduševili Lillinom figurom u uskoj haljinici.
Zgodna Lille ponovno je pokazala vitko tijelo u uskoj plavoj haljini, a uz fotografiju je napisala 'Hello'.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Zgodna Lille ponovno je pokazala vitko tijelo u uskoj plavoj haljini, a uz fotografiju je napisala 'Hello'. |
Foto: Instagram/Lidija Bačić
Zgodna Lille ponovno je pokazala vitko tijelo u uskoj plavoj haljini, a uz fotografiju je napisala 'Hello'.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Nedugo zatim, objavila je još jednu sličnu fotografiju nuz koju je napisala jednostavno 'Hi'.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Njeni pratitelji odmah su se javili u komentarima, ostavljajući srca i emotikone vatre.
| Foto: Instagram
Lidija je nedavno objavila kako je u prodaju pušten njen kalendar za 2026. godinu, a kao i do sada, krase ga atraktivne fotke pjevačice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Screenshot/Instagram
Foto Instagram/
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL