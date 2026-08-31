FOTO Lijepa glumica iz 'Kumova' ljubila je Hajdukovca, a evo kako pozira u kupaćem kostimu

Petra Kraljev, zvijezda serije 'Kumovi', potvrdila je da je prekinula vezu s bivšim Hajdukovcem, Sandrom Gotalom. O razlozima nije htjela govoriti, no s društvenih mreža je uklonila gotovo sve zajedničke fotografije
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Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav. |
Foto: Instagram/Screenshoot
Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav.
| Foto: Instagram/Screenshoot
O razlozima prekida zasad ne želi govoriti.
| Foto: Instagram
Inače, nagađanja o prekidu pojavila su se prije par mjeseci kada je Kraljev uklonila gotovo sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža.
| Foto: Instagram
Fanovi su se tad pitali je li njihovoj ljubavi došao kraj ili par prolazi kroz turbulentnu fazu. No ona im je tad odgovorila novom zajedničkom fotkom s bivšim hajdukovcem i dala do znanja da je ipak sve u redu.
| Foto: instagram
Vezu sa Sandrom Gotalom potvrdila je krajem 2024. godine, a prije nogometaša ljubila je hrvatskog rukometnog reprezentativca Filipa Ivića.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto IVC
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
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Foto NOVA TV
Foto instagram