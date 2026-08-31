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PETRA KRALJEV

FOTO Lijepa glumica iz 'Kumova' ljubila je Hajdukovca, a evo kako pozira u kupaćem kostimu

Petra Kraljev, zvijezda serije 'Kumovi', potvrdila je da je prekinula vezu s bivšim Hajdukovcem, Sandrom Gotalom. O razlozima nije htjela govoriti, no s društvenih mreža je uklonila gotovo sve zajedničke fotografije
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FOTO Lijepa glumica iz 'Kumova' ljubila je Hajdukovca, a evo kako pozira u kupaćem kostimu
Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav. | Foto: Instagram/Screenshoot
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Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav. | Foto: Instagram/Screenshoot
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