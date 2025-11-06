Obavijesti

KOJA JE NAJLJEPŠA?

FOTO Ljepotice iz Europe: Ove su djevojke konkurencija našoj Lauri na izboru za Miss Universe

Glavna favoritkinja već je svestrana Zadranka Laura Gnjatović, a na svjetskoj pozornici Lijepu Našu predstavljat će u kostimu dizajnera Juraja Zigmana, poznatog po avangardnim i prilično glamuroznim kreacijama
Flavia Harizaj okrunjena je za Miss Universe Albanije 2025. na nacionalnom natjecanju održanom prošle nedjelje, 29. lipnja u Pallati i Kongreseve (Palači kongresa) u Tirani. | Foto: Instagram
Flavia Harizaj okrunjena je za Miss Universe Albanije 2025. na nacionalnom natjecanju održanom prošle nedjelje, 29. lipnja u Pallati i Kongreseve (Palači kongresa) u Tirani. | Foto: Instagram
