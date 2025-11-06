FOTO Ljepotice iz Europe: Ove su djevojke konkurencija našoj Lauri na izboru za Miss Universe

Glavna favoritkinja već je svestrana Zadranka Laura Gnjatović, a na svjetskoj pozornici Lijepu Našu predstavljat će u kostimu dizajnera Juraja Zigmana, poznatog po avangardnim i prilično glamuroznim kreacijama
Flavia Harizaj okrunjena je za Miss Universe Albanije 2025. na nacionalnom natjecanju održanom prošle nedjelje, 29. lipnja u Pallati i Kongreseve (Palači kongresa) u Tirani.
| Foto: Instagram
Flavia Harizaj okrunjena je za Miss Universe Albanije 2025. na nacionalnom natjecanju održanom prošle nedjelje, 29. lipnja u Pallati i Kongreseve (Palači kongresa) u Tirani. |
Foto: Instagram
Flavia Harizaj okrunjena je za Miss Universe Albanije 2025. na nacionalnom natjecanju održanom prošle nedjelje, 29. lipnja u Pallati i Kongreseve (Palači kongresa) u Tirani.
| Foto: Instagram
Armensko-američka manekenka, sudionica izbora za Miss Universe i nositeljica titule Peggy Garabekian predstavljat će Armeniju na izboru za Miss Universe 2025.
| Foto: Instagram
Alena Kucheruk predstavljat će Bjelorusiju.
| Foto: Instagram
Entuzijastica holističkog wellnessa, Karen Jansen, predstvaljat će Belgiju.
| Foto: Instagram
Francusko-bugarska manekenka i pobjednica natjecanja ljepote, Gaby Guha predstavljat će Bugarsku.
| Foto: Instagram
Svestrana Zadranka, Laura Gnjatović, visoka čak 191 centimetar, predstavljat će Lijepu Našu.
| Foto: Instagram
Dvadesetsedmogodišnja majka, model i znanstvenica, Mikaela Tomanova iz Praga predstavljat će Češku Republiku.
| Foto: Instagram
Brigitta Schaback predstvaljat će Estoniju.
| Foto: Instagram
Sarah Džafče branit će boje Finske.
| Foto: Instagram
Najstarija izabrana kandidatiknja u povijesti Miss Francuske je Anggelineque Angarni-Filopon.
| Foto: Instagram
Danielle Latimer, kreativna poduzetnica, fotografkinja, stručnjakinja za upravljanje objektima i stilistica ženske odjeće predstavljat će Veliku Britaniju.
| Foto: Instagram
Mary Chatzipavlou, uspješna ekonomistica, model i kraljica ljepote, branit će bolje Grčke.
| Foto: Instagram
Kincs Dezsényi prestavnica je Mađarske.
| Foto: Instagram
Aadya Sriva branit će boje Irske.
| Foto: Instagram
18-godišnja Katia Buchicchio iz mjesta Anzi u Basilicati proglašena je za Miss Italije 2025. na finalu održanom u Porto San Giorgiju.
| Foto: Instagram
Dorea Shala predstavlajt će Kosovo.
| Foto: Instagram
Meldra Rosenberg, latvijska manekenka i pobjednica natjecanja ljepote predstavljat će Latviju.
| Foto: Instagram
Julia Ann Cluett do sada je dva puta sudjelovala na izboru za Miss Universe, a predstvaljat će Maltu.
| Foto: Instagram
Mariana Ignat predstvaljat će Moldaviju.
| Foto: Instagram
18-goišnjakinja, Leonora Lysglimt-Rødland, predstavljat će Norvešku.
| Foto: Instagram
Nathalie Yasmin predstavljat će Nizozemsku.
| Foto: Instagram
Poljsko-američka mankenka Emily Reng službeno je proglašena Miss Universe Poljske 2025.
| Foto: Instagram
Camila Vitorino oredstavljat će Portugal.
| Foto: Instagram
Cătălina Jacob, 28-godišnja manekenka iz Bacăua, odabrana je za predstavnicu Rumunjske.
| Foto: Instagram
Anastazija Venza iz moskovske regije predstvaljat će Rusiju.
| Foto: Instagram
Srbiju će predstavljati mankenka monogolskog porijekla Jelena Ergova.
| Foto: Instagram
Viktoria Güllová, dvadesetogodišnja studentica i manekenka iz Bratislave predstavljat će Slovačku.
| Foto: Instagram
Doktorica dentalne medicine Hana Klaut predstavljat će Sloveniju.
| Foto: Instagram
Andrea Valero branit će boje Španjolske.
| Foto: Instagram
Aktualna Mis Universe Švedske je Daniella Lundquist.
| Foto: Instagram
Tursku na izboru Miss Universe 2025. predstavlja Ceren Arslan.
| Foto: Instagram
Tursku na izboru Miss Universe 2025. predstavlja Ceren Arslan.
| Foto: Instagram
Sofiya Tkachuk, Miss Universe Ukraine 2025. na izboru će predstavljati Ukrajinu.
| Foto: Instagram