Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLAVI 49. ROĐENDAN

FOTO Ma tko bi Shakiri dao te godine? Slavna Kolumbijka i danas osvaja seksi pokretima

Shakira je najuspješnija kolumbijska pjevačica svih vremena. Zahvaljujući hitovima kao što su "Whenever, Wherever" i "Hips Don't Lie" te nizu drugih prodala je preko 70 milijuna kopija albuma diljem svijeta. U centru pažnje je bila i zbog veze s Gerardom Piqueom s kojim ima dvoje djece, a prekid i njegovu nevjeru prenosili su svi svjetski mediji. Pjevačica danas slavi 49. rođendan.
The 75th Cannes Film Festival - Screening of the film "Elvis" Out of Competition - Red Carpet Arrivals
Pjevačica je rođena kao Shakira Isabel Mebarak Ripoll 2. veljače 1977. godine u kolumbijskoj Barranquilli. Imala je osam godina kada je napisala svoju prvu pjesmu, a s 13 je potpisala prvi diskografski ugovor. | Foto: SARAH MEYSSONNIER
1/55
Pjevačica je rođena kao Shakira Isabel Mebarak Ripoll 2. veljače 1977. godine u kolumbijskoj Barranquilli. Imala je osam godina kada je napisala svoju prvu pjesmu, a s 13 je potpisala prvi diskografski ugovor. | Foto: SARAH MEYSSONNIER
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026