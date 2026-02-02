FOTO Ma tko bi Shakiri dao te godine? Slavna Kolumbijka i danas osvaja seksi pokretima

Shakira je najuspješnija kolumbijska pjevačica svih vremena. Zahvaljujući hitovima kao što su "Whenever, Wherever" i "Hips Don't Lie" te nizu drugih prodala je preko 70 milijuna kopija albuma diljem svijeta. U centru pažnje je bila i zbog veze s Gerardom Piqueom s kojim ima dvoje djece, a prekid i njegovu nevjeru prenosili su svi svjetski mediji. Pjevačica danas slavi 49. rođendan.
Pjevačica je rođena kao Shakira Isabel Mebarak Ripoll 2. veljače 1977. godine u kolumbijskoj Barranquilli. Imala je osam godina kada je napisala svoju prvu pjesmu, a s 13 je potpisala prvi diskografski ugovor.
| Foto: SARAH MEYSSONNIER
Pjevačica je rođena kao Shakira Isabel Mebarak Ripoll 2. veljače 1977. godine u kolumbijskoj Barranquilli. Imala je osam godina kada je napisala svoju prvu pjesmu, a s 13 je potpisala prvi diskografski ugovor.
|
Foto: SARAH MEYSSONNIER
Pjevačica je rođena kao Shakira Isabel Mebarak Ripoll 2. veljače 1977. godine u kolumbijskoj Barranquilli. Imala je osam godina kada je napisala svoju prvu pjesmu, a s 13 je potpisala prvi diskografski ugovor.
| Foto: SARAH MEYSSONNIER
Prva dva njezina albuma nisu bila uspješna, no Shakira je s trećim albumom na španjolskom jeziku, "Descalzos", osvojila top ljestvice Latinske Amerike te je njezina karijera dobila novi uzlet.
| Foto: SARAH MEYSSONNIER
Prvu nagradu Grammy osvojila je 2000. godine za najbolji Latinski pop album, a već onda je na tom području postala jedna od najvećih zvijezda zahvaljujući glasu i besprijekornim plesnim pokretima. Postala je ikona i zbog trbušnog plesa.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Kako bi se probila na američkom tržištu, preselila se u Miami, gdje je radila s Glorijom Estefan. Album "Laundry Service" objavila je 2001. godine, a singlovi "Whenever, Wherever" i "Underneath Your Clothes" postali su globalni hitovi.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Album "Oral Fixation" objavila je kao dvostruko izdanje na engleskom i španjolskom, a upravo na engleskom izdanju objavljen je megahit "Hips Don't Lie".
| Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
Na valu uspjeha objavila je i pjesmu "Waka Waka" koja je bila službeni singl svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine. Na snimanju spota za tu pjesmu upoznala je Gerarda Piquea s kojim je dobila dvojicu sinova.
| Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Shakira je 2022. godine otkrila da ju bivši partner Gerard Pique vara, a njegovu aferu je navodno otkrila tako što je pronašla teglicu džema od jagode. Naime, nakon poslovnog putovanja, stigla je kući i htjela se zasladiti džemom kojeg ne voli njezin bivši, a ni djeca. Otvorila je hladnjak i shvatila da ju je netko pojeo dok je nije bilo.
| Foto: ALBERT GEA/REUTERS
Prije Piquea, Shakira je ljubila Antonija de la Ruu, sina bivšeg argentinskog predsjednika Fernanda de la Rue. U travnju 2013. de la Rua je završio u svim svjetskim medijima kada je tužio bivšu partnericu tvrdeći da joj je pomogao napisati većinu hitova i stvoriti brend od nje. Tražio je isplatu 250 milijuna dolara. Neko vrijeme joj je bio i menadžer, no američki sud odbacio je sve njegove optužbe.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Shakira je radila kao sutkinja na showu The Voice skupa s Usherom, Blakeom Sheltonom i Adamom Levineom. Odradila je nekoliko uspješnih turneja, a svaki njezin idući album vladao je vrhom svjetskih top ljestvica. Pjevačica i dalje snima na engleskom i španjolskom jeziku.
| Foto: Pixsell; Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Jednom je prilikom komentirala kako je odmalena pred kamerama i povećalom javnosti te ne zna za drugačiji život. Iskreno je istaknula kako joj obitelj pomaže zadržati obje noge na zemlji. Njezini suradnici često su isticali Shakirinu predanost poslu te ljubaznost s obožavateljima.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
U nastavku galerije pogledajte kako se Shakira mijenjala kroz godine.
| Foto: Profimedia/Pool
Foto FEREY DIDIER
Foto Kyle Terada/REUTERS
Foto BRENDAN MCDERMID
Foto ANDREW KELLY
Foto Piroschka van de Wouw/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto JON NAZCA/REUTERS
Foto ALBERT GEA
Foto ALBERT GEA
Foto ALBERT GEA
Foto SMG
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Nathan Ray Seebeck
Foto Nathan Ray Seebeck
Foto Agustin Marcarian
Foto Sam Navarro
Foto Agustin Marcarian
Foto Sam Navarro
Foto Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Foto Pressefoto ULMER/DPA/PIXSELL
Foto Tammie Arroyo/AFF-USA.com
Foto Jazz Archiv/Vas
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto slavko midzor/Pixsell
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto YouTube/screenshot
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto MADI
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto LUISA GONZALEZ/REUTERS
Foto LUISA GONZALEZ/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS