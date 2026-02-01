Obavijesti

VELIKE PROMJENE

Hana Rodić vratila se iz Berlina u Hrvatsku. Govorila o Goranu: 'Evo zašto smo se mi razišli'

Foto: Screenshot/Um&Boom

Nakon nekoliko godina koje je provela u Berlinu zajedno s Goranom Jurenecom, Hana Rodić vratila se u Hrvatsku. Toj odluci prethodila je i ona teška - o prekidu s 'Gospodinom Savršenim'

Hana Rodić, koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu Um&Boom da se vratila iz Berlina u Hrvatsku. Voditeljici Ines Mahmić otkrila je razloge iza teške odluke koja joj je promijenila život. Razišla se od 'Gospodina Savršenog', Gorana Jureneca, ali kako ističe - ne zato što se nisu voljeli. 

- Mi smo se razišli jer ja nisam sebe vidjela sretnu u Berlinu - ispričala je. 

U nastavku je dodala kako je propustila prilike koje bi joj mogle značajno unaprijediti karijeru. 

​- Ja sam propuštala svoje prilike ovdje u Hrvatskoj kojih sam imala napretek. Kad bi vam sad rekla što sam sve odbila i koje projekte, puno ljudi bi se šokiralo - zaključila je u isječku. Cijeli intervju s Hanom izašao je na YouTube kanalu

Hana i Goran su u srpnju prošle godine objavili da su raskinuli nakon sedam godina. 

-  Znam, dug je to period, a dobila sam mnogo poruka od divnih ljudi koji su iznenađeno ovom novosti - započela je Hana u objavi na društvenim mrežama te dodala kako su puno naučili kroz njihov odnos, 'o sebi, o drugome, o kompromisima i popuštanju'. 

- Prelazili smo prepreke, trudili se razumjeti i ostati zajedno čak i kad nije bilo lako. Ali ponekad ljubav jednostavno nije dovoljna. U tih sedam godina proputovali smo svijet, radili rame uz rame na raznim projektima, maštali o budućnosti i stvarali sjećanja koja će zauvijek ostati dio nas. Nije lako rastati se od nekoga za koga si do prije nekog vremena mislila da ćeš s njim provesti ostatak života. Teško je to, ali ponekad je rastanak jedini način da oboje krenemo naprijed i rastemo kao individue - napisala je te dodala: 

- Iako je teško, dat ću sve od sebe da pamtim samo lijepe trenutke koje smo zajedno stvarali. One loše stvari želim polako izbrisati iz sjećanja. Kao i svaka veza, imali smo uspone i padove, ali trajali smo ovako dugo jer nikada nismo gubili nadu jedno u drugoga. Vjerujem da smo oboje iz ove veze naučili nešto što će nam pomoći kad se naši putevi razdvoje. Sad je vrijeme da krenemo dalje.
Zbogom, G. - zaključila je. 

