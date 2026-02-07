FOTO Mačka Lille pretvorila Veliku Goricu u zemlju čudesa
Središnji dio ovogodišnjeg 117. Turopoljskog fašnika "Gorica u zemlji čudesa", tradicionalne manifestacije koja već više od stoljeća preobražava središte Velike Gorice u festivalsku pozornicu maski, boja i zabave, obilježio je koncert popularne pjevačice Lidije Bačić
Fašnik u Velikoj Gorici, pod nazivom “Gorica u zemlji čudesa”, i ove je godine spojio tradiciju i suvremen zabavni program: uz klasične fašničke atrakcije i povorke, uključuje i sadržaje poput Geek Con-a, festivala znanstvene fantastike koji se odvija paralelno tijekom vikenda. | Foto: Marko Seper/PIXSELL