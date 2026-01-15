FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela

Zajedničko daleko putovanje na Bali Maje Šuput i Šime Eleza još uvijek traje, a sada su na društvenim mrežama objavili fotografije s predivne pješčane plaže. Ipak, nije plaža ono što se ističe na fotkama, već su to njihove vitke, isklesane figure.
Maja Šuput i Šime Elez već se neko vrijeme nalaze na Baliju gdje uživaju u toplom vremenu.
Maja Šuput i Šime Elez već se neko vrijeme nalaze na Baliju gdje uživaju u toplom vremenu.
Tako su dan iskoristili za odlazak na predivnu pješčanu plažu, ali i fotografiranje.
Lagani valovi bili su idealni za fotkanje, a Maja je pritom još jednom pokazala zavidnu liniju.
Isto je učinio i 'Gospodin Savršeni' Šime, lagano se naslonivši na stijenu, usmjeravajući duboki pogled u kameru.
'Ljeto u siječnju', napisala je Maja uz objavu, dok je Šime sliče fotografije opisao kao "Četvrtkom nedjelja", aludirajući kako uživaju u sred radnog tjedna, i to u siječnju.
Osim sa Šimom, Maja je na putovanju i sa svojim sinčićem Bloomom
U danima prije uživali su i na zajedničkom jahanju, a Šime je postao Majin princ na bijelom konju.
Jahanje na plaži sigurno je poseban doživljaj, a tome svjedoče i veliki osmjesi na njihovim licima.
