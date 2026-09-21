FOTO Maja otkrila što sve radi u Londonu: S njom išao Tedeschi ml., ona objavila i fotku kreveta

'London Calling', napisala je Maja Šuput u objavi na društvenim mrežama te pokazala kako se provodi na putovanju. Pohvalila se glamuroznom haljinom, finom hranom, a pokazala je i krevet. U nedjelju je s njome na put otišao i Emil Tedeschi mlađi
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Glamurozna haljina ukrala je svu pažnju, a Maja je objavila nekoliko fotografija u njoj.
| Foto: instagram
Glamurozna haljina ukrala je svu pažnju, a Maja je objavila nekoliko fotografija u njoj. |
Foto: instagram
Glamurozna haljina ukrala je svu pažnju, a Maja je objavila nekoliko fotografija u njoj.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
S pratiteljima je podijelila i gdje je bila te i hranu s kojom se počastila.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Otišla je i u spa, a na mrežama je podijelila i fotografiju kreveta u hotelskoj sobi
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Maja Šuput otputovala je u London u nedjelju ujutro u društvo mlađeg muškarca. Kako smo doznali, radi se o Emilu Tedeschiju mlađem.
| Foto: Čitatelj 24sata
Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu, priča nam čitatelj 24sata
| Foto: Čitatelj 24sata
Čitatelj koji nam je poslao snimke i fotografije ispričao nam je kako su bili bliski: "Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme". Dodao je i da izgledaju zaljubljeno.
| Foto: Čitatelj 24sata
Već je u nedjelju objavila svoje prve dojmova s putovanja
| Foto: Instagram
U hotelu je uživala u šampanjcu...
| Foto: Instagram
Otkrila je i što su jeli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Maja je u svibnju otkrila kako je prekinula vezu s bivšim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom.
| Foto: instagram
Prije njega, bila je u braku s Nenadom Tatarinovim. Zajedno imaju sinčića.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput