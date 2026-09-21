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RAZGLEDAVANJE I ODMARANJE

FOTO Maja otkrila što sve radi u Londonu: S njom išao Tedeschi ml., ona objavila i fotku kreveta

'London Calling', napisala je Maja Šuput u objavi na društvenim mrežama te pokazala kako se provodi na putovanju. Pohvalila se glamuroznom haljinom, finom hranom, a pokazala je i krevet. U nedjelju je s njome na put otišao i Emil Tedeschi mlađi
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FOTO Maja otkrila što sve radi u Londonu: S njom išao Tedeschi ml., ona objavila i fotku kreveta
Glamurozna haljina ukrala je svu pažnju, a Maja je objavila nekoliko fotografija u njoj.  | Foto: instagram
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Glamurozna haljina ukrala je svu pažnju, a Maja je objavila nekoliko fotografija u njoj.  | Foto: instagram
Komentari 11

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