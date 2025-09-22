FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...

Maja je blistala u uskoj prozirnoj haljini, dok je Šime odabrao crno bijelu kombinaciju. Sandi Cenov, u svojem stilu, za pjevačicu je otpjevao i 'Pčelicu Maju', a Maja nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime
Maja Šuput danas slavi 46. rođendan.
| Foto: Instagram
No, proslavu za brojne prijatelje i kolege imala je nešto ranije. Snimke s proslave objavili su njezini gosti.
| Foto: Instagram
Poseban gost bio je Šime Elez, u čijem je zagrljaju i zaplesala, a oboje nisu skidali ni osmijehe s lica.
| Foto: Instagram
Maja je pažnju plijenila u uskoj, prozirnoj Dolce & Gabbana haljini i sandalama visokih potpetica, dok je Šime odabrao bijeli sako i crne hlače.
| Foto: Instagram
Veliko iznenađenje Maji je priredio i Sandi Cenov.
| Foto: Instagram
U svojem stilu otpjevao joj je 'Pčelicu Maju'.
| Foto: Instagram
Maja pritom nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime.
| Foto: Instagram
Podsjetimo Maja i Šime već neko vrijeme intrigiraju javnost zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Ipak, vezu nisu nikada javno potvrdili.
| Foto: Instagram
