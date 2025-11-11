FOTO Maja Šuput objavila fotke iz Dubaija: Šime uživa s njome

Ako je netko majstorica pretvaranja običnog putovanja u filmsku priču, to je Maja Šuput (46). Ovog puta destinacija: Dubai. Pratnja: Šime Elez (27), poznatiji kao 'Gospodin Savršeni'. Pjevačica je u ponedjeljak na Instagramu servirala kadrove koji 'mirišu' na luksuz - bazen s pogledom na grad, sunce koje se lomi o staklene nebodere...
Maja i Šime opuštali su se na suncu, zaplivali u bazenu, a večer su završili uz čašu vina i zalazak sunca... Onako, bez žurbe i bez puno riječi, kao dvoje ljudi koji jednostavno kliknu.
A kemija? Prema Šimi postoji.
- Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super - rekao je nedavno 'Gospodin Savršeni' za Net.hr.
Već se mjesecima šuška o romansi Maje Šuput i Šime Eleza, a njihov je odnos započeo upravo profesionalno, na snimanju spota za njezinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'.
Šime u početku nije bio predviđen za glavnu mušku ulogu, ali kad ga je njezin tim predložio, Maja nije puno razmišljala.
Poslala mu je poruku i već tri dana kasnije bili su zajedno na setu.
Snimalo se po nesnosnoj vrućini, do dugo u noć s mokrim haljinama i scenama u vodi, ali, kako je rekla Maja, sve je prošlo glatko.
Nedugo nakon toga snimljeni su i na jahti kod Brača. I nisu samo plovili i sunčali se.
- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.
Iako službene potvrde još nema, očito je da se Maja i Šime sve češće pojavljuju zajedno i ne skrivaju bliskost.
