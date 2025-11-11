Obavijesti

FOTO Maja Šuput objavila fotke iz Dubaija: Šime uživa s njome

Ako je netko majstorica pretvaranja običnog putovanja u filmsku priču, to je Maja Šuput (46). Ovog puta destinacija: Dubai. Pratnja: Šime Elez (27), poznatiji kao 'Gospodin Savršeni'. Pjevačica je u ponedjeljak na Instagramu servirala kadrove koji 'mirišu' na luksuz - bazen s pogledom na grad, sunce koje se lomi o staklene nebodere...
Maja i Šime opuštali su se na suncu, zaplivali u bazenu, a večer su završili uz čašu vina i zalazak sunca... Onako, bez žurbe i bez puno riječi, kao dvoje ljudi koji jednostavno kliknu. | Foto: Instagram
