FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu
Maja Šuput sinoć je prvo stupila na pozornicu zagrebačke Arene gdje se kao gošća pridružila legendarnom Miroslavu Iliću na njegovom koncertu. Zajedno su otpjevali i 'Jedan dan života', hit poznatog pjevača i njegove kolegice Lepe Brene. | Foto: Instagram
