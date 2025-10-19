FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu
Maja Šuput sinoć je prvo stupila na pozornicu zagrebačke Arene gdje se kao gošća pridružila legendarnom Miroslavu Iliću na njegovom koncertu. Zajedno su otpjevali i 'Jedan dan života', hit poznatog pjevača i njegove kolegice Lepe Brene.
| Foto: Instagram
Maja Šuput sinoć je prvo stupila na pozornicu zagrebačke Arene gdje se kao gošća pridružila legendarnom Miroslavu Iliću na njegovom koncertu. Zajedno su otpjevali i 'Jedan dan života', hit poznatog pjevača i njegove kolegice Lepe Brene. |
Foto: Instagram
Maja Šuput sinoć je prvo stupila na pozornicu zagrebačke Arene gdje se kao gošća pridružila legendarnom Miroslavu Iliću na njegovom koncertu. Zajedno su otpjevali i 'Jedan dan života', hit poznatog pjevača i njegove kolegice Lepe Brene.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Koncertu su prisustvovali i njen modni savjetnik Marko Grubnić te make-up artist Karlo Rusan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Spektakl nije propustio ni 'Gospodin savršeni', Šime Elez, s kojim pjevačica podiže prašinu već neko vrijeme.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
'Hvala legendarnom Miroslavu Iliću na pozivu da mu budem gost u Areni, da zapjevamo zajedno i da nosim ovu uspomenu zauvijek. Bilo je fantastično, prepuno emocije i zabave. A onda sam naravno otrcala na svoj koncert ali o tome ćemo na sljedećem postu...', napisala je Maja u svojoj objavi na Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Poznata pjevačica iste je večeri održala i vlastiti koncert na Oktobeer Festu na zagrebačkom Velesajmu.
| Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Marko Juric/PIXSELL