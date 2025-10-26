FOTO Maja Šuput šokirala outfitom u Supertalentu: 'Pristajem biti drukčija'

Naša poznata pjevačica i članica žirija "Supertalenta", Maja Šuput, navikla je javnost na svoja ekstravagantna i hrabra modna izdanja, no posljednjom objavom na Instagramu ponovno je uspjela nadmašiti samu sebe. Fotografijama sa snimanja popularnog showa izazvala je pravu buru na društvenim mrežama.

Maja je pozirala u atraktivnom trikou optočenom kristalima koji je naglasio njezinu figuru, a cijelu kombinaciju podigla je detaljima od crnog perja i visokim lakiranim čizmama. Ipak, najviše pažnje ukrala je golema, natapirana plava perika i dramatična šminka s naglaskom na plavim tonovima. Svojim odvažnim izgledom dominirala je za sudačkim stolom, a na jednoj od fotografija zaigrano je podigla nogu u zrak.

"Kad imaš svoj show u showu. Pristajem biti drukčija jer najgledanija emisija Supertalent to može podnijeti", napisala je Maja uz objavu, jasno dajući do znanja da je njezin stil pomno osmišljen kako bi privukao pažnju.

Objava je, očekivano, izazvala podijeljene reakcije. Dok su jedni hvalili njezin tim i smjelost komentarima poput "Razvalili" i "Kiss vibes", drugi nisu skrivali da im se ovakav stil ne sviđa. "Užasno izgleda", "Pretjerano" i "Odvratna", samo su neki od oštrijih komentara koji svjedoče o tome da Majin izgled nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Kao dugogodišnja članica žirija, Maja je postala zaštitno lice showa, a njezini modni odabiri redovito su jedna od glavnih tema svake epizode. U novoj sezoni, koja je s emitiranjem krenula u rujnu 2025., čini se da je odlučila biti odvažnija no ikad.

