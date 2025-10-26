Obavijesti

Show

Komentari 2
podijelila pratitelje

FOTO Maja Šuput šokirala outfitom u Supertalentu: 'Pristajem biti drukčija'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Maja Šuput šokirala outfitom u Supertalentu: 'Pristajem biti drukčija'
Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja Šuput zapalila je Instagram novom objavom u kojoj je otkrila kako se sredila za novu epizodu showa Supertalent. 'Pristajem biti drukčija jer Supertalent to može podnijeti', poručila je Maja

Naša poznata pjevačica i članica žirija "Supertalenta", Maja Šuput, navikla je javnost na svoja ekstravagantna i hrabra modna izdanja, no posljednjom objavom na Instagramu ponovno je uspjela nadmašiti samu sebe. Fotografijama sa snimanja popularnog showa izazvala je pravu buru na društvenim mrežama.

Maja je pozirala u atraktivnom trikou optočenom kristalima koji je naglasio njezinu figuru, a cijelu kombinaciju podigla je detaljima od crnog perja i visokim lakiranim čizmama. Ipak, najviše pažnje ukrala je golema, natapirana plava perika i dramatična šminka s naglaskom na plavim tonovima. Svojim odvažnim izgledom dominirala je za sudačkim stolom, a na jednoj od fotografija zaigrano je podigla nogu u zrak.

"Kad imaš svoj show u showu. Pristajem biti drukčija jer najgledanija emisija Supertalent to može podnijeti", napisala je Maja uz objavu, jasno dajući do znanja da je njezin stil pomno osmišljen kako bi privukao pažnju.

OVO SU TAJNE Maja Šuput otkrila svoju rutinu njege kože: Evo kako do mladolikog izgleda...
Maja Šuput otkrila svoju rutinu njege kože: Evo kako do mladolikog izgleda...

Objava je, očekivano, izazvala podijeljene reakcije. Dok su jedni hvalili njezin tim i smjelost komentarima poput "Razvalili" i "Kiss vibes", drugi nisu skrivali da im se ovakav stil ne sviđa. "Užasno izgleda", "Pretjerano" i "Odvratna", samo su neki od oštrijih komentara koji svjedoče o tome da Majin izgled nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Kao dugogodišnja članica žirija, Maja je postala zaštitno lice showa, a njezini modni odabiri redovito su jedna od glavnih tema svake epizode. U novoj sezoni, koja je s emitiranjem krenula u rujnu 2025., čini se da je odlučila biti odvažnija no ikad. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Nemam ljubavnicu, imam dvije cure': Buba Corelli i Jala Brat su najavili koncert u Areni Zagreb
ZNAJU JEDNA ZA DRUGU

'Nemam ljubavnicu, imam dvije cure': Buba Corelli i Jala Brat su najavili koncert u Areni Zagreb

Bosanskohercegovački glazbeni dvojac Jala Brat i Buba Corelli najavili su koncert u zagrebačkoj Areni. Koncert će se održati 9. svibnja iduće godine
FOTO Pogledajte kako je bilo na velikom koncertu Nede Ukraden u zagrebačkoj Areni
PUBLIKA UŽIVALA

FOTO Pogledajte kako je bilo na velikom koncertu Nede Ukraden u zagrebačkoj Areni

Koncert Nede Ukraden održan je u subotu navečer u Areni Zagreb i označio je jedan od najvećih samostalnih nastupa u njezinoj karijeri. Večer je bila prožeta emocijama i nostalgijom, publika je s Nedom pjevala od prvih taktova. Na koncertu su se našli fanovi svih generacija, od dugogodišnjih obožavatelja do mlađih posjetitelja.
Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!
BUJNA GLUMICA

Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!

Kombinaciju je zaokružila decentnim nakitom i prirodnim make-upom s ružičastim tonovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025