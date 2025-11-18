Obavijesti

Marco Cuccurin pozirao s bivšim vatrenim: Svi tvrde da izgleda kao Raketin mlađi brat

FOTO Marco Cuccurin pozirao s bivšim vatrenim: Svi tvrde da izgleda kao Raketin mlađi brat
Marco Cuccurin oduševljen je Ivanom Rakitićem, a supruga poznatog nogometaša Raquele uočila je nevjerojatnu sličnost između njih dvojice

Popularni hrvatski influencer, pjevač i plesač Marco Cuccurin podijelio je s pratiteljima trenutak koji ga je, kako sam kaže, "naježio". Na jednom događanju u Zagrebu susreo se s nogometnom legendom Ivanom Rakitićem, a susret je bio i više nego srdačan, što je Marco odmah zabilježio za svoje brojne fanove.

Cuccurin je na svom Instagram profilu objavio fotografije na kojima pozira s našim proslavljenim reprezentativcem i njegovom suprugom Raquele. U opisu je otkrio da ga je Rakitić potpuno osvojio svojom jednostavnošću i skromnošću. "Oduševio me s jednostavnošću, a i činjenicom da je on prvi prišao meni da se upozna iako je jedino realno da ja priđem njemu i da ga pitam za sliku, što sam kasnije i učinio", napisao je Marco, ne skrivajući oduševljenje. Influencer, koji je i sam profesionalni kuhar, otkrio je i da se obitelj Rakitić bavi proizvodnjom vina, koje je ocijenio kao "brutalno".

Objava je izazvala lavinu reakcija, a mnogi su pratitelji primijetili nevjerojatnu fizičku sličnost između Marca i Ivana. To je potvrdila i sama Raquele Rakitić, koja je, kako Marco prenosi, rekla da su "kao braća". Komentari pratitelja su se nizali: "Stvarno ličite" i "Kao rođena braća", čime su se složili s Rakitićevom suprugom.

