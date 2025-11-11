Mate Bulić objavio je rijetku fotografiju sa suprugom Zdravkom koja je nastala na krštenju njihovog unuka Tina. 'Kad se baka Zdravka i dida Mate malo srede za izlazak. Krstili smo našeg Tina', napisao je pjevač
OBITELJSKO OKUPLJANJE
FOTO Mate Bulić imao razlog za slavlje: Objavio je fotografiju s voljenom suprugom Zdravkom
Legendarni pjevač Mate Bulić, poznat kao "Kralj dijaspore", podijelio je na Instagram profilu sa svojim obožavateljima sretan i važan trenutak iz svog obiteljskog života, oduševivši ih elegantnim izdanjem sebe i supruge Zdravke.
Na fotografiji nasmijani Mate pozira uz svoju suprugu Zdravku, a oboje su za posebnu prigodu odabrali besprijekorne modne kombinacije. Mate se odlučio za klasično crno odijelo s bijelom košuljom, dok je Zdravka zablistala u elegantnom bijelom odijelu koje je upotpunila decentnim nakitom.
"Kad se baka Zdravka i dida Mate malo srede za izlazak. Krstili smo našeg Tina", napisao je pjevač u opisu objave i otkrio da je riječ o krštenju njihovog unuka.
