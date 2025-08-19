Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

U Donjoj Blatnici sve je opet mirisalo na pjesmu, emocije i zajedništvo, i to jer su održane nove Blatničke note, a kralj dijaspore Mate Bulić (66) još jednom je bio u središtu pozornosti.

Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Iako ga obožavaju tisuće ljudi u publici i milijuni u dijaspori, Mate priznaje da je njegova prava sreća - obitelj. Posebno unuci, a nedavno je stigao i novi član.

- Došao je unuk Tin. Svi su sada oko njega, a ja jedva čekam završiti obaveze i pobjeći k njemu - rekao je presretni djed za In Magazin.

No, ono što je iznenadilo mnoge je njegova iskrena odluka: nakon desetljeća uspješne karijere, Bulić se privremeno povlači sa scene.

- Nevjerojatno je, ali od veljače uzimam pauzu na godinu dana. Želim biti sa svojima. Ode mi život, oni rastu, a mene nema. To nije dobro. Naravno da će mi faliti, ali obitelj je važnija - priznao je emotivno.

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Publiku je godinama uveseljavao bezvremenskim hitovima poput 'Moja Hercegovina', 'Domu mom' i 'Gori borovina'. No sada priznaje da ne žali ni za čim.

- Možda zvuči neskromno, ali zadovoljan sam. Sve sam ostvario. Samo, daj Bože zdravlja, da uživam s unucima i obitelji - zaključio je omiljeni Mate.