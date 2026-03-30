FOTO Meri Goldašić pobjegla od snijega i bure u Dominikansku Republiku pa pokazala figuru

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Meri Goldašić, pohvalila se kako uživa u skrivenom raju u Dominikanskoj Republici. "Zamijenila sam gužve za ovo skriveno mjesto", napisala je u opisu objave.

Na glavnoj fotografiji pozira u crvenom bikiniju ležeći na velikom deblu palme na pješčanoj plaži, dok se u pozadini prostiru tirkizno more i guste palme.

Objavila je i fotke plaže, uzburkanog mora te selfi s broda, otkrivši tako kako uživa u odmoru.

Podsjetimo, ovog proljeća Meri ćemo gledati i na TV-u. RTL i Voyo donose kviz u kojem se brzo razmišljanje susreće s brzim dosjetkama, a rivalstvo nikad nije previše ozbiljno. Jedinstveni format s više od 2000 epizoda diljem Europe napokon stiže na RTL. Duhovit i nepredvidiv, 'Tko bi rekao' klasičnom kvizu daje razigrani zaokret.

Dvije ekipe, dva kapetana, poznati gosti i voditelj koji pokušava i, ponekad zaista uspijeva, držati sve pod kontrolom. Što bi moglo poći po zlu? Gledatelje očekuju nevjerojatna pitanja, neočekivani odgovori i mnoštvo trenutaka zbog kojih će imati osjećaj da su baš oni znali točan odgovor.

Ako 'Tko bi rekao' ima tajni sastojak, to je razigrano, ali vrlo stvarno rivalstvo između kapetana timova - Meri Goldašić i Borka Perića.