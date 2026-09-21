Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.

Emil Tedeschi mlađi, sin poduzetnika Emila Tedeschija, snimljen je u nedjelju ujutro na Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu u društvu pjevačice Maje Šuput. Zajedno su otputovali u London, a destinaciju je Maja sama objavila na Instagramu. Da su Maja i Emil zajedno otišli na put javio nam je čitatelj koji ih je snimio na aerodromu te nam je rekao kako su bili 'posebno bliski'.

- Zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme... Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - ispričao nam je.

Pokretanje videa... VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji' | Video: Čitatelj 24sata

Na putovanju će biti tri dana, kažu nam prijatelji para. Maja je na Instagramu objavila fotke iz Londona na kojima je otkrila kako se provode, iako svog suputnika još uvijek skriva.

Emil Tedeschi mlađi, baš kao i Maja, iza sebe ima jedan brak. Godine 2019. na Malom Lošinju se vjenčao sa 17 godina starijom Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića. Emil je za kuma odabrao dugogodišnjeg prijatelja Darena Pučara, a mladenka blisku prijateljicu Ivu Čović Rogić. Na svadbi su goste zabavljali Tony Cetinski, Gibonni i Massimo Savić.

Zagreb: Superkup ABA lige, KK Cedevita Olimpija - KK FMP | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tri godine kasnije Emil mlađi i Nika dobili su sina kojeg su nazvali Emil, po ocu i djedu, a par se prošle godine rastao.

Njihova veza postala je javna 2017. godine, a Nika iz prethodnog braka ima i tri kćeri.

Prije Nike Perenčević, Emil je bio u vezi s Lanom Jurčević, kćeri nekadašnjeg Vatrenog i poznatog trenera Nikole Jurčevića.