Obavijesti

Galerija

Komentari 11
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Mile Kekin nastupio je u Zaboku: Podržala ga i supruga

Mile Kekin, nekadašnji frontmen benda Hladno pivo, održao je koncert u klubu Regenerator u Zaboku. Na koncert je došla i njegova supruga Ivana Kekin koja se, sudeći po fotografijama, jako dobro zabavila
Zabok: Mile Kekin održao koncert u Regeneratoru
Foto Marko Seper/PIXSELL
1/39
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 11

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025