Obavijesti

Show

Komentari 2
POSEBAN DAN

Znaš li tko sam? Omiljen glumac i voditelj danas slavi rođendan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Omiljen glumac i voditelj danas slavi rođendan
2
Foto: Instagram

Mnogi su danas ovom poznatom domaćem licu čestitali 54. rođendan, a on je na društvenim mrežama objavio svoju fotografiju iz djetinjstva i napisao emotivnu objavu

Admiral

Jedan od omiljenih domaćih glumaca i televizijskih voditelja, Tarik Filipović, danas slavi svoj 54. rođendan. Svestrani umjetnik, poznat po britkom humoru i karizmi, ovaj je poseban dan obilježio na sebi svojstven način – dirljivom i introspektivnom objavom na Instagramu koja je ganula njegove brojne pratitelje. Podijelivši crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva, Tarik je ponudio iskren uvid u svoja razmišljanja o prolaznosti vremena, snovima i onome što je u životu uistinu važno.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Uz fotografiju iz djetinjstva je Tarik napisao i kako voli rođendane i voli ih iščekivati. 

PREDSTAVA U ČAST ĆIRE BLAŽEVIĆA Ćirin sin za 24sata: Pomislim da je tata tu kad se Tarik zadere
Ćirin sin za 24sata: Pomislim da je tata tu kad se Tarik zadere

- Nekada sam iščekivao darove… sada su mi dar ljudi za koje znam da me vole… i uživam u toj ljubavi kao nekada u biciklu, lopti, dresu… i ona praznina dan poslije kad sve prođe - napisao je glumac, ističući kako njeguje dječaka u sebi.

POSEBNA VEČER U KEREMPUHU FOTO Legendarni Ćiro i dalje živi na pozornici! Tarik odigrao 300. izvedbu, a evo tko je sve došao
FOTO Legendarni Ćiro i dalje živi na pozornici! Tarik odigrao 300. izvedbu, a evo tko je sve došao

Duhovito se prisjetio kako je s trideset godina mislio da je star, dok danas, kada mu je majka po 54. put ispekla tortu, na godine gleda kao na broj. Ipak, svjestan je njihove prolaznosti pa je zaključio u optimističnom tonu: “Ajmo ne brojati već uživati u svojim snovima, željama, najdražim ljudima, ulogama… jer već slijedeći donosi 55… pa da se pohvalim da sam dobio dvije petice”.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a ispod nje su se zaredale čestitke brojnih kolega i obožavatelja. Poruke poput “Sretan rođendan mladiću”, “Sve najbolje maestro!” i “Sretan rođendan legendo” samo su neke od stotina komentara koji svjedoče o tome koliko je Tarik cijenjen u javnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki
SLAVNE DAME

FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi
NASTUPI U NOVOSADSKOM SPENSU

Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi

Nekoliko udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste nastupe iz dvorane SPENS. Cetinski je to učinio, a Jozinović objavio odluku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026