Znaš li tko sam? Omiljen glumac i voditelj danas slavi rođendan

Jedan od omiljenih domaćih glumaca i televizijskih voditelja, Tarik Filipović, danas slavi svoj 54. rođendan. Svestrani umjetnik, poznat po britkom humoru i karizmi, ovaj je poseban dan obilježio na sebi svojstven način – dirljivom i introspektivnom objavom na Instagramu koja je ganula njegove brojne pratitelje. Podijelivši crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva, Tarik je ponudio iskren uvid u svoja razmišljanja o prolaznosti vremena, snovima i onome što je u životu uistinu važno.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Uz fotografiju iz djetinjstva je Tarik napisao i kako voli rođendane i voli ih iščekivati.

- Nekada sam iščekivao darove… sada su mi dar ljudi za koje znam da me vole… i uživam u toj ljubavi kao nekada u biciklu, lopti, dresu… i ona praznina dan poslije kad sve prođe - napisao je glumac, ističući kako njeguje dječaka u sebi.

Duhovito se prisjetio kako je s trideset godina mislio da je star, dok danas, kada mu je majka po 54. put ispekla tortu, na godine gleda kao na broj. Ipak, svjestan je njihove prolaznosti pa je zaključio u optimističnom tonu: “Ajmo ne brojati već uživati u svojim snovima, željama, najdražim ljudima, ulogama… jer već slijedeći donosi 55… pa da se pohvalim da sam dobio dvije petice”.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a ispod nje su se zaredale čestitke brojnih kolega i obožavatelja. Poruke poput “Sretan rođendan mladiću”, “Sve najbolje maestro!” i “Sretan rođendan legendo” samo su neke od stotina komentara koji svjedoče o tome koliko je Tarik cijenjen u javnosti.