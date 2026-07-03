FOTO Minijaturni bikini je jedva izdržao! Bujna Claudia nakon poraza svima odvukla misli

Jutro nije počelo baš najbolje, barem za hrvatske navijače. Nakon poraza od Portugala na Svjetskom prvenstvu mnogima nije do smijeha, ali Claudia Rivier pobrinula se da misli barem nakratko odlutaju na more. Uskočila je u minijaturni bijeli bikini koji je jedva obuzdao njezine bujne obline, pozirala na palubi luksuzne jahte i kratko poručila: 'Voljela bih da si sa mnom'.
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Pogled na more i luksuzne jahte bili su savršena kulisa, no malo tko je obraćao pozornost na njih...
| Foto: Instagram
Pogled na more i luksuzne jahte bili su savršena kulisa, no malo tko je obraćao pozornost na njih... |
Foto: Instagram
Pogled na more i luksuzne jahte bili su savršena kulisa, no malo tko je obraćao pozornost na njih...
| Foto: Instagram
U prvom planu našao se njezin izazovni bikini, koji je bujne obline jadva držao na mjestu.
| Foto: Instagram
U drugom kadru potpuno je promijenila izdanje. Zamijenila je bikini pripijenom pletenom haljinom dubokog izreza, sjela na pramac jahte i, zatvorenih očiju, uživala u suncu i pogledu na stijene.
| Foto: Instagram
Sudeći po komentarima, mnogi bi njezin poziv bez razmišljanja prihvatili.
| Foto: Instagram
Dok su jedni pisali da izgleda 'nestvarno', drugi su priznali da bi rado mijenjali mjesto s njom...
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier