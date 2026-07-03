Obavijesti

Galerija

Komentari 5
PRAVI MELEM

FOTO Minijaturni bikini je jedva izdržao! Bujna Claudia nakon poraza svima odvukla misli

Jutro nije počelo baš najbolje, barem za hrvatske navijače. Nakon poraza od Portugala na Svjetskom prvenstvu mnogima nije do smijeha, ali Claudia Rivier pobrinula se da misli barem nakratko odlutaju na more. Uskočila je u minijaturni bijeli bikini koji je jedva obuzdao njezine bujne obline, pozirala na palubi luksuzne jahte i kratko poručila: 'Voljela bih da si sa mnom'.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Minijaturni bikini je jedva izdržao! Bujna Claudia nakon poraza svima odvukla misli
Pogled na more i luksuzne jahte bili su savršena kulisa, no malo tko je obraćao pozornost na njih... | Foto: Instagram
1/31
Pogled na more i luksuzne jahte bili su savršena kulisa, no malo tko je obraćao pozornost na njih... | Foto: Instagram
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026