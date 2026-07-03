PRAVI MELEM FOTO Minijaturni bikini je jedva izdržao! Bujna Claudia nakon poraza svima odvukla misli

Jutro nije počelo baš najbolje, barem za hrvatske navijače. Nakon poraza od Portugala na Svjetskom prvenstvu mnogima nije do smijeha, ali Claudia Rivier pobrinula se da misli barem nakratko odlutaju na more. Uskočila je u minijaturni bijeli bikini koji je jedva obuzdao njezine bujne obline, pozirala na palubi luksuzne jahte i kratko poručila: 'Voljela bih da si sa mnom'.

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