Obavijesti

Show

Komentari 1

Biografija: Danijela Martinović

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Biografija: Danijela Martinović
Split: Koncert na Pjavi Danijele Martinovic | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Otkrijte inspirativnu životnu priču Danijele Martinović – od skromnih početaka u Splitu do statusa jedne od najvoljenijih hrvatskih pjevačica i dvostruke predstavnice Hrvatske na Eurosongu.

Admiral

Kad pomislite na hrvatsku pop glazbu, jedno ime već desetljećima odzvanja s radio valova, koncertnih dvorana i festivalskih pozornica – Danijela Martinović. Rođena 15. srpnja 1971. u Splitu, Danijela je od malih nogu pokazivala da će njezino ime jednog dana biti zapisano zlatnim slovima u povijesti domaće glazbe. No, put do statusa pop ikone bio je, kao i svaka istinska životna priča, isprepleten radošću, izazovima i nezaboravnim trenucima.

Rani dani: Mandolina, harfa i prvi nastupi

Danijela je odrasla u tipičnoj splitskoj obitelji – majka domaćica, otac mesar, sestra Izabela (koja će kasnije također krenuti glazbenim putem) i dva brata. Već u osnovnoj školi pokazuje izniman glazbeni talent – svirala je mandolinu kod Nenada Vesanovića Keka, tadašnjeg basista Magazina. Njezina profesorica glazbenog predviđala joj je blistavu budućnost, tvrdeći da će njezin potpis jednog dana biti vrijedan. U srednjoj školi upoznaje harfu i pjeva u crkvenom bendu "Dominik", a s 14 godina već svira u pratećem bendu Olivera Dragojevića. Prvi veći nastup doživljava sa samo 17 godina, kada nastupa prije Vice Vukova – trenutak koji će joj zauvijek ostati urezan u sjećanje.

POVRATAK U PROŠLOST Danijela se prisjetila početaka i podijelila fotku: 'Ovo pamtim. Znate li koja je ovo godina?'
Danijela se prisjetila početaka i podijelila fotku: 'Ovo pamtim. Znate li koja je ovo godina?'

Uspon s Magazinom: Zvijezda nove generacije

Prvi veliki proboj na hrvatskoj glazbenoj sceni Danijela ostvaruje 1989. na Splitskom festivalu s pjesmom "Zumbuli". No, ključni trenutak stiže 1991. kada preuzima mjesto pjevačice u tada već legendarnoj grupi Magazin. U sljedećih pet godina snima tri albuma, a njezin glas postaje zaštitni znak pop glazbe 90-ih. S Magazinom i opernom divom Lidijom Horvat Dunjko 1995. predstavlja Hrvatsku na Eurosongu u Dublinu s pjesmom "Nostalgija" i osvaja visoko šesto mjesto – povijesni uspjeh za tada mladu državu.

ARHIVA - Split: Pjevačica Danijela Martinović
ARHIVA - Split: Pjevačica Danijela Martinović | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
POSLUŠAJTE VIDEO Danijela Martinović novom pjesmom 'Lipa ostani' prvi put uranja u note sevdaha
VIDEO Danijela Martinović novom pjesmom 'Lipa ostani' prvi put uranja u note sevdaha

Solo karijera: Put prema samostalnosti i zvjezdanoj slavi

Godina 1996. označava prekretnicu – Danijela napušta Magazin i započinje solo karijeru. Prvi album "Zovem te ja" odmah postaje hit, a drugi, "To malo ljubavi", prodaje se u više od 100.000 primjeraka, osvajajući zlatne i platinaste ploče u Hrvatskoj i Sloveniji. Danijela postaje najprodavanija izvođačica u regiji, a njezina popularnost ne jenjava ni u Makedoniji, gdje 1999. održava pet rasprodanih koncerata u Skopju.

Vrhunac karijere stiže 1998. kada s baladom "Neka mi ne svane" pobjeđuje na Dori i ponovno predstavlja Hrvatsku na Eurosongu. Emotivna izvedba donosi joj peto mjesto, a pjesma postaje druga najemitiranija te godine. Te godine Danijela je proglašena pjevačicom godine od strane više od 50 radio postaja i dobiva prestižnu "Večernjakovu ružu".

Humanitarka i umjetnica širokog spektra

Njezina karijera nije samo niz hitova – Danijela je poznata i po velikom srcu. Album "Božić s Danijelom" iz 2003. i istoimeni koncert u Lisinskom 2005. u potpunosti su posvećeni humanitarnim ciljevima. U njezinu diskografiju upisuju se i albumi "Oaza", "Canta y baila con Danijela" (latino verzije hitova), te "Unikat" iz 2011. koji postaje jedan od najprodavanijih albuma godine.

Osim glazbe, Danijela se okušala i u drugim kreativnim vodama – izdala je dječju knjigu "DaMa", lansirala vlastiti parfem "La la", a u zrelijim godinama napisala i zbirku intimnih zapisa "Šalabahter života". Njezina svestranost i otvorenost za nove izazove čine je uzorom mnogim mladim izvođačima.

Dirljiva večer u Lisinskom FOTO Poznata lica uživala su u koncertu Danijele Martinović: I mama ju je ponosno slušala!
FOTO Poznata lica uživala su u koncertu Danijele Martinović: I mama ju je ponosno slušala!

Festivali, dueti i televizija

Danijela je redovita gošća Splitskog festivala, gdje je osvajala nagrade za scenski nastup i publiku. Suradnje s velikim imenima poput Kemala Montena ("Ovako ne mogu dalje") i Halida Bešlića ("Zarobljenik uspomena") dodatno su obogatile njezinu karijeru. Godine 2007. okušala se i u showu "Ples sa zvijezdama", a od 2019. sjedi u žiriju popularnog showa "Zvijezde pjevaju".

Split: Koncert Danijele Martinović na Sustipanu
Split: Koncert Danijele Martinović na Sustipanu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
TREĆA SREĆA? Danijela Martinović otkrila želi li se opet natjecati na Euroviziji
Danijela Martinović otkrila želi li se opet natjecati na Euroviziji

Privatni život: Ljubav, izazovi i nova poglavlja

Danijelin privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Bila je u braku s Markom Perkovićem Thompsonom od 1995. do 1998., a potom u dugogodišnjoj vezi s Petrom Grašom, s kojim je činila jedan od najpoznatijih parova hrvatske estrade. Unatoč interesu javnosti, Danijela je uvijek znala sačuvati dozu privatnosti i autentičnosti, ističući da joj je sreća u svakodnevnim malim stvarima.

Zašto Danijela Martinović ostaje važna?

Danijela Martinović nije samo pjevačica – ona je simbol upornosti, emotivnosti i autentične dalmatinske duše. Njezina sposobnost da se iznova pronalazi, ostajući vjerna sebi i publici, čini je jednom od najvoljenijih glazbenih umjetnica regije. S više od tri desetljeća karijere, brojnim nagradama, hitovima koji su obilježili generacije i humanitarnim angažmanom, Danijela ostaje uzor i inspiracija. U svijetu koji se stalno mijenja, njezina glazba i priča podsjećaju nas na vrijednost iskrenosti, ljubavi i strasti prema onome što radimo.

I dok njezini stihovi i dalje odzvanjaju eterom, jedno je sigurno – Danijela Martinović ostaje neizbrisiv trag na karti hrvatske glazbe i u srcima svoje publike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
FOTO Nekad perjanice, danas tangice vire na sve strane: Evo kako se tulumarilo na Ultri...
PARTIJANERI NEKAD I SAD

FOTO Nekad perjanice, danas tangice vire na sve strane: Evo kako se tulumarilo na Ultri...

Kad je Ultra Europe prvi put stigla u Hrvatsku 2013. godine, Poljud su preplavili partijaneri s havajskim ogrlicama, perjanicama, zastavama, neonskim naočalama i drugim otkačenim modnim dodacima. Trinaest godina kasnije festivalska moda otišla je korak dalje. Danas dominiraju mrežaste haljine, prozirni kompleti, tange koje proviruju ispod odjeće, topići koji jedva prekrivaju grudi i šljokice od glave do pete.
FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026
Spektakl u Parku mladeži

FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026

Split je i ove godine bio domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta tri su dana plesale uz nastupe Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella, Armina van Buurena, FISHERA, Johna Summita i drugih DJ zvijezda. Šljokice, mrežaste haljine, tangice i upečatljivi kostimi ponovno su obilježili festival. Pogledajte kako je izgledala Ultra Europe 2026.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026