Biografija: Danijela Martinović

Kad pomislite na hrvatsku pop glazbu, jedno ime već desetljećima odzvanja s radio valova, koncertnih dvorana i festivalskih pozornica – Danijela Martinović. Rođena 15. srpnja 1971. u Splitu, Danijela je od malih nogu pokazivala da će njezino ime jednog dana biti zapisano zlatnim slovima u povijesti domaće glazbe. No, put do statusa pop ikone bio je, kao i svaka istinska životna priča, isprepleten radošću, izazovima i nezaboravnim trenucima.

Rani dani: Mandolina, harfa i prvi nastupi

Danijela je odrasla u tipičnoj splitskoj obitelji – majka domaćica, otac mesar, sestra Izabela (koja će kasnije također krenuti glazbenim putem) i dva brata. Već u osnovnoj školi pokazuje izniman glazbeni talent – svirala je mandolinu kod Nenada Vesanovića Keka, tadašnjeg basista Magazina. Njezina profesorica glazbenog predviđala joj je blistavu budućnost, tvrdeći da će njezin potpis jednog dana biti vrijedan. U srednjoj školi upoznaje harfu i pjeva u crkvenom bendu "Dominik", a s 14 godina već svira u pratećem bendu Olivera Dragojevića. Prvi veći nastup doživljava sa samo 17 godina, kada nastupa prije Vice Vukova – trenutak koji će joj zauvijek ostati urezan u sjećanje.

Uspon s Magazinom: Zvijezda nove generacije

Prvi veliki proboj na hrvatskoj glazbenoj sceni Danijela ostvaruje 1989. na Splitskom festivalu s pjesmom "Zumbuli". No, ključni trenutak stiže 1991. kada preuzima mjesto pjevačice u tada već legendarnoj grupi Magazin. U sljedećih pet godina snima tri albuma, a njezin glas postaje zaštitni znak pop glazbe 90-ih. S Magazinom i opernom divom Lidijom Horvat Dunjko 1995. predstavlja Hrvatsku na Eurosongu u Dublinu s pjesmom "Nostalgija" i osvaja visoko šesto mjesto – povijesni uspjeh za tada mladu državu.

ARHIVA - Split: Pjevačica Danijela Martinović | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Solo karijera: Put prema samostalnosti i zvjezdanoj slavi

Godina 1996. označava prekretnicu – Danijela napušta Magazin i započinje solo karijeru. Prvi album "Zovem te ja" odmah postaje hit, a drugi, "To malo ljubavi", prodaje se u više od 100.000 primjeraka, osvajajući zlatne i platinaste ploče u Hrvatskoj i Sloveniji. Danijela postaje najprodavanija izvođačica u regiji, a njezina popularnost ne jenjava ni u Makedoniji, gdje 1999. održava pet rasprodanih koncerata u Skopju.



Vrhunac karijere stiže 1998. kada s baladom "Neka mi ne svane" pobjeđuje na Dori i ponovno predstavlja Hrvatsku na Eurosongu. Emotivna izvedba donosi joj peto mjesto, a pjesma postaje druga najemitiranija te godine. Te godine Danijela je proglašena pjevačicom godine od strane više od 50 radio postaja i dobiva prestižnu "Večernjakovu ružu".

Humanitarka i umjetnica širokog spektra

Njezina karijera nije samo niz hitova – Danijela je poznata i po velikom srcu. Album "Božić s Danijelom" iz 2003. i istoimeni koncert u Lisinskom 2005. u potpunosti su posvećeni humanitarnim ciljevima. U njezinu diskografiju upisuju se i albumi "Oaza", "Canta y baila con Danijela" (latino verzije hitova), te "Unikat" iz 2011. koji postaje jedan od najprodavanijih albuma godine.



Osim glazbe, Danijela se okušala i u drugim kreativnim vodama – izdala je dječju knjigu "DaMa", lansirala vlastiti parfem "La la", a u zrelijim godinama napisala i zbirku intimnih zapisa "Šalabahter života". Njezina svestranost i otvorenost za nove izazove čine je uzorom mnogim mladim izvođačima.

Festivali, dueti i televizija

Danijela je redovita gošća Splitskog festivala, gdje je osvajala nagrade za scenski nastup i publiku. Suradnje s velikim imenima poput Kemala Montena ("Ovako ne mogu dalje") i Halida Bešlića ("Zarobljenik uspomena") dodatno su obogatile njezinu karijeru. Godine 2007. okušala se i u showu "Ples sa zvijezdama", a od 2019. sjedi u žiriju popularnog showa "Zvijezde pjevaju".

Split: Koncert Danijele Martinović na Sustipanu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Privatni život: Ljubav, izazovi i nova poglavlja

Danijelin privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Bila je u braku s Markom Perkovićem Thompsonom od 1995. do 1998., a potom u dugogodišnjoj vezi s Petrom Grašom, s kojim je činila jedan od najpoznatijih parova hrvatske estrade. Unatoč interesu javnosti, Danijela je uvijek znala sačuvati dozu privatnosti i autentičnosti, ističući da joj je sreća u svakodnevnim malim stvarima.

Zašto Danijela Martinović ostaje važna?

Danijela Martinović nije samo pjevačica – ona je simbol upornosti, emotivnosti i autentične dalmatinske duše. Njezina sposobnost da se iznova pronalazi, ostajući vjerna sebi i publici, čini je jednom od najvoljenijih glazbenih umjetnica regije. S više od tri desetljeća karijere, brojnim nagradama, hitovima koji su obilježili generacije i humanitarnim angažmanom, Danijela ostaje uzor i inspiracija. U svijetu koji se stalno mijenja, njezina glazba i priča podsjećaju nas na vrijednost iskrenosti, ljubavi i strasti prema onome što radimo.



I dok njezini stihovi i dalje odzvanjaju eterom, jedno je sigurno – Danijela Martinović ostaje neizbrisiv trag na karti hrvatske glazbe i u srcima svoje publike.