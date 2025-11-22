FOTO Muškarci i dalje uzdišu za njom, a evo koga je sve ljubila 'najseksi glumica na svijetu'

Scarlett Johansson mnogi smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda, a časopis Esquire dvaput ju je proglasio 'najseksi ženom svijeta'. U svijetu glume profilirala se u brojnim žanrovima, a ova slavna ljepotica danas slavi 41. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala, ali i koga je sve ljubila.
Scarlett Johansson počela je glumiti još kao djevojčica, s filmovi u kojima ima glavnu ulogu zaradili su preko 15 milijardi dolara na blagajnama kina.
| Foto: PIXSELL/
Scarlett Johansson počela je glumiti još kao djevojčica, s filmovi u kojima ima glavnu ulogu zaradili su preko 15 milijardi dolara na blagajnama kina.
|
Foto: PIXSELL/
Scarlett Johansson počela je glumiti još kao djevojčica, s filmovi u kojima ima glavnu ulogu zaradili su preko 15 milijardi dolara na blagajnama kina.
| Foto: PIXSELL/
Mnogi ju smatraju jednom od najljepših glumica Hollywooda te je nerijetko krasila vrhove lista "najseksi žena svijeta".
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Svojom figurom i elegancijom osvojila je i modni svijet.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Muškarci diljem svijeta uzdišu za njom, a ljubila je mnoge poznate muškarce.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
Glazbenika Jacka Antonoffa upoznala je u srednjoj školi u New Yorku, a par je zajedno bio godinu dana. Zajedno su bili i na njegovoj maturalnoj večeri.
| Foto: PA/PIXSELL
S Jaredom Letom kratko su ju povezivali 2004. godine.
| Foto: PIXSELL/
Iste godine ljubila je sportaša Dereka Jetera.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Josh Hartnett i Scarlett Johansson hodali su nešto više od godine dana, no prekinuli su 2007. godine. On je kasnije komentirao kako mu je prekid bio "izrazito bolan".
S Ryanom Reynoldsom prvi put je stala pred oltar. Nešto više od dvije godine kasnije objavili su da se razilaze.
| Foto: PIXSELL/
Nakon prvoga braka ljubila je kolegu Seana Penna. Glumac je komentirao nakon prekida kako "nije tražio ozbiljnu vezu" nakon što se rastao od Robin Wright.
| Foto: PIXSELL/
Prije nego što je oženio Jessicu Biel, šuškalo se da pjevač Justin Timberlake ljubi Scarlett Johansson. Nikada vezu nisu potvrdili.
| Foto: PIXSELL/
Poduzetnik Nate Naylor bio joj je dečko 2012. godine. To je ujedno i prvi put da nije ljubila slavnu osobu, a kasnije je komentirala kako se on puno više trebao prilagoditi njezinom stilu života nego ona njegovom.
| Foto: PA/Pixsell
S Romainom Dauriacom, francuskim novinarom, u braku je bila dvije godine. Vezu su započeli 2012. te su se vjenčali u tajnosti dvije godine kasnije. Njihova kćer Rose rođena je 2014., no 2017. su objavili da se rastaju.
| Foto: (C) Chase Rollins / AFF-USA.COM
Nakon drugog propalog braka počela je vezu s Colinom Jostom. Prije pet godina su se vjenčali u tajnosti, a skupa su dobili jedno dijete.
| Foto: Nathan Howard
Scarlett Johansson je mnogima tiha patnja, a kako god je mijenjala izgled, obožavatelji su komentirali da je predivna.
| Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Kako se mijenjala pogledajte u nastavku galerije.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto JPA/Press Association/PIXSELL
Foto John Nacion/PA Images/PIXSELL
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto Tijana Martin/Press Association/PIXSELL
Foto Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto PBG/Press Association/PIXSELL
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Foto Alessia Paradisi
Foto Ik Aldama
Foto Rocco Spaziani
Foto Nathan Howard
Foto CAITLIN OCHS/REUTERS
Foto CAITLIN OCHS/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Carlos Jasso
Foto Carlos Jasso
Foto Arlyn McAdorey
Foto Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto C3396 Boesl