Obavijesti

Galerija

Komentari 2
JEDNA JE SCARLETT

FOTO Muškarci i dalje uzdišu za njom, a evo koga je sve ljubila 'najseksi glumica na svijetu'

Scarlett Johansson mnogi smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda, a časopis Esquire dvaput ju je proglasio 'najseksi ženom svijeta'. U svijetu glume profilirala se u brojnim žanrovima, a ova slavna ljepotica danas slavi 41. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala, ali i koga je sve ljubila.
FOTO Muškarci i dalje uzdišu za njom, a evo koga je sve ljubila 'najseksi glumica na svijetu'
Scarlett Johansson počela je glumiti još kao djevojčica, s filmovi u kojima ima glavnu ulogu zaradili su preko 15 milijardi dolara na blagajnama kina. | Foto: PIXSELL/
1/44
Scarlett Johansson počela je glumiti još kao djevojčica, s filmovi u kojima ima glavnu ulogu zaradili su preko 15 milijardi dolara na blagajnama kina. | Foto: PIXSELL/
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025