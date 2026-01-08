FOTO Najljepša vozačica ZET-a više nije Teta Mraz: Skinula je jaknu i zagazila u snijeg...

Najpoznatija vozačica ZET-a, Iva Ćavarović, skinula je odijelo Tete Mraz te se, barem za ovu blagdanski sezonu, pozdravila s Božićnim tramvajem
Iva Ćavarović, objavom na Instagramu dirnula je brojne pratitelje i Zagrepčane. Nakon još jedne uspješne sezone Adventa u kojoj je vozila omiljeni "Veseli božićni tramvaj", Iva se emotivnom porukom oprostila od blagdanske čarolije, barem za ovu godinu.
Na fotografiji objavljenoj na svom Instagramu, Iva pozira ispred ukrašenog tramvaja u snježnom zagrebačkom okruženju. Odjevena u prigodno crveno-bijelo odijelo Bake Mraz, sa širokim osmijehom na licu, savršeno je dočarala duh blagdana koji je posljednjih mjesec dana širila ulicama grada.
Snijeg koji je prekrio tračnice i drveće u pozadini dodatno je naglasio zimsku idilu na kraju još jedne adventske sezone. Uz fotografiju je podijelila i dirljivu poruku zahvale svima koji su bili dio ove priče.
"Danas vozimo zadnju vožnju i srce mi je baš puno. Hvala na svakom osmijehu, svakom smijehu i svakoj lijepoj riječi. Najveće hvala svima vama koji ste došli, velikima i malima – bez vas ovaj tramvaj ne bi imao dušu", napisala je Iva.
Podsjetimo, Iva Ćavarović postala je javnosti poznata početkom 2023. godine, kada je video s njom postao viralan na TikToku, a mediji su je prozvali "najatraktivnijom vozačicom ZET-a".
Od tada njezina popularnost ne jenjava, a ona je svoju ljubav prema vožnji, koju je sanjala od djetinjstva, pretvorila u posao koji svakodnevno obavlja sa strašću.
'Volim ovaj posao jer sam opuštena, iako imam puno stresnih situacija i svaki dan mi se nešto dogodi. Mi vozači imamo veliku odgovornost prema drugim sudionicima u prometu, svaki dan nam se događaju situacije gdje moramo brzo odreagirati kako bismo izbjegli sudar', ispričala nam je ranije.
Vozila je na svim linijama koje kreću iz spremišta Ljubljanica, odnosno od 2 do 9, 11, 17, a ljudi, kako je rekla, reagiraju pozitivno kad je vide.
Osim po svom poslu, Iva je poznata i po ljubavi prema suprugu Bonislavu Ćavaroviću, s kojim je u braku od lipnja 2023. godine. Često je isticala kako joj je obitelj velika podrška, a njezina majka također radi u ZET-u.
Zbog svog izgleda, često ima razne anegdote s putnicima. Često joj se udvaraju dečki, ostavljaju joj brojeve ili je zovu na kavu, ali, priča Iva, jednostavno im odgovori da je zauzeta.
