ATRAKTIVNA VOZAČICA

FOTO Najljepša vozačica ZET-a više nije Teta Mraz: Skinula je jaknu i zagazila u snijeg...

Najpoznatija vozačica ZET-a, Iva Ćavarović, skinula je odijelo Tete Mraz te se, barem za ovu blagdanski sezonu, pozdravila s Božićnim tramvajem
Iva Ćavarović, objavom na Instagramu dirnula je brojne pratitelje i Zagrepčane. Nakon još jedne uspješne sezone Adventa u kojoj je vozila omiljeni "Veseli božićni tramvaj", Iva se emotivnom porukom oprostila od blagdanske čarolije, barem za ovu godinu. | Foto: Instagram/Iva Ćavarović
