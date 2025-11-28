Obavijesti

BLAGDANSKI GLAMUR

FOTO Naše dive na okupu: Sandra Bagarić u dobrom društvu oduševila elegancijom

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/Sandra Bagarić

Na božićni gala koncert koji se u četvrtak navečer održao u Lisinskom pristigla su brojna poznata lica naše estrade. Operna diva Sandra Bagarić uživala je u dobrom društvu dama, a fotografije je podijelila na Instagramu

Poznata operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila djelić glamurozne atmosfere s jednog od prvih velikih svečanih događanja ove sezone, božićnog gala koncerta u Lisinskom, gdje je zablistala u punom sjaju.

Sandra je za ovu prigodu odabrala elegantnu crnu kombinaciju koja odiše profinjenošću, no pažnju je privukao upečatljiv detalj – velika crvena mašna oko struka. Ovaj modni dodatak ne samo da je naglasio njezinu figuru, već se i tematski savršeno uklopio u predbožićno raspoloženje. Na nizu fotografija nastalih u hodnicima Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Sandra pozira nasmijana u društvu drugih diva, a vidljivo je da dobrog raspoloženja u "backstageu" nije nedostajalo.

Tako nas je počastila fotografijama sa Zoricom Kondžom, Ninom Badrić, sestrama Ivanom i Marijom Husar, a tu su bile i muške kolege Marko Tolja i Goran Karan.

Povod okupljanja bio je Božićni gala koncert Croatia osiguranja, ekskluzivan događaj koji je okupio brojna lica iz javnog i poslovnog života. Sandra je uz fotografije podijelila i inspirativan citat iz programske knjižice: "Tko želi pjevati, uvijek će pronaći pjesmu", čime je dodatno naglasila umjetničku notu večeri.

Njezina objava nije prošla nezapaženo među vjernim pratiteljima na društvenim mrežama. 

"Predivne!", glasio je jedan od komentara pun emotikona, dok je drugi pratitelj primijetio: "Kolika koncentracija ljepote na jednom mjestu".

