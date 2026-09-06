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KAOS U ŠIMANOVCIMA

FOTO Ne, ovo nije maskenbal! 'Elita 10' počela uz dekoltee do pupka, bizarne maske i krune

Jubilarna, deseta sezona srpskog reality showa 'Elita' počela je u subotu navečer na televiziji Pink, a u Bijelu kuću u Šimanovcima uselilo se čak 55 natjecatelja. Među njima su dobro poznata reality lica poput Filipa Cara, Miljane Kulić, Aneli Ahmić, Stefana Karića, Marka Janjuševića Janjuša i Uroša Stanića, ali i niz novih kandidata. Prije nego što su se vrata Bijele kuće zatvorila, kandidati su jedan po jedan prošli crvenim tepihom, a za prvi izlazak pred kamere mnogi nisu štedjeli na upečatljivim kombinacijama
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Beograd: Dolazak natjecatelja u show Eilta 10 na televiziji Pink
Sanja Grujić pažnju je privukla pripijenim kombinezonom u boji kože, prekrivenim kristalima, s vrlo dubokim dekolteom te perjem na ramenima i nogavicama. | Foto: Antonio Ahel
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Sanja Grujić pažnju je privukla pripijenim kombinezonom u boji kože, prekrivenim kristalima, s vrlo dubokim dekolteom te perjem na ramenima i nogavicama. | Foto: Antonio Ahel
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