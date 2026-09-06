FOTO Ne, ovo nije maskenbal! 'Elita 10' počela uz dekoltee do pupka, bizarne maske i krune

Jubilarna, deseta sezona srpskog reality showa 'Elita' počela je u subotu navečer na televiziji Pink, a u Bijelu kuću u Šimanovcima uselilo se čak 55 natjecatelja. Među njima su dobro poznata reality lica poput Filipa Cara, Miljane Kulić, Aneli Ahmić, Stefana Karića, Marka Janjuševića Janjuša i Uroša Stanića, ali i niz novih kandidata. Prije nego što su se vrata Bijele kuće zatvorila, kandidati su jedan po jedan prošli crvenim tepihom, a za prvi izlazak pred kamere mnogi nisu štedjeli na upečatljivim kombinacijama
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Sanja Grujić pažnju je privukla pripijenim kombinezonom u boji kože, prekrivenim kristalima, s vrlo dubokim dekolteom te perjem na ramenima i nogavicama.
| Foto: Antonio Ahel
Sanja Grujić pažnju je privukla pripijenim kombinezonom u boji kože, prekrivenim kristalima, s vrlo dubokim dekolteom te perjem na ramenima i nogavicama. |
Foto: Antonio Ahel
Sanja Grujić pažnju je privukla pripijenim kombinezonom u boji kože, prekrivenim kristalima, s vrlo dubokim dekolteom te perjem na ramenima i nogavicama.
| Foto: Antonio Ahel
Reality zvijezda Slađana Lazić za ulazak je odabrala prozirni kombinezon ukrašen kristalima, šljokicama i biserima, s naglašenim korzetnim dijelom i dubokim dekolteom.
| Foto: Antonio Ahel
Fitness instruktor Mahir Pjanić odlučio je pak preskočiti majicu pa se pred fotografima pojavio golih prsa, u raskopčanoj bijeloj košulji i bijelim hlačama.
| Foto: Antonio Ahel
Đole Kralj stigao je u potpuno crnom izdanju, no najveću pažnju privukla je neobična kožna maska s velikim ušima i nizovima srebrnih lančića preko lica.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Biljana Calvin istaknula se brojnim tetovažama, među kojima su i natpisi na čelu te duž obraza i čeljusti.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Šibenčanka Mirjana Zuzija, stečajna upraviteljica koja živi i radi u Zagrebu te majka influencerice Meri Banovac, pozirala je u crnoj haljini dugih rukava s dubokim izrezom, koju je naglasila širokim metalik remenom.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Radojka Jovanović
| Foto: Antonio Ahel
Emilija Rauski
| Foto: Antonio Ahel
Karlo Ječminek
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Vasilije Obradović
| Foto: Antonio Ahel
Bojana Todorović
| Foto: Antonio Ahel
Živan Janićijević Burek
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Miroslav Pržulj - Lepi Mica
| Foto: Antonio Ahel
Jasmina Marković
| Foto: Antonio Ahel
Milica Vidaković, Nemanja Tošić
| Foto: Antonio Ahel
Nevena Vukojević
| Foto: Antonio Ahel
Vanja Prodanović
| Foto: Antonio Ahel
Lena Simić
| Foto: Antonio Ahel
Bebi Dol
| Foto: Antonio Ahel
Miljana Ristić
| Foto: Antonio Ahel
Anđela Đuričić
| Foto: Antonio Ahel
Miljana Kulić
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Danilo Virijević
| Foto: Antonio Ahel
Uroš Stanić
| Foto: Antonio Ahel
Ivan Marinković
| Foto: Antonio Ahel
Tanja Jovićević
| Foto: Antonio Ahel
Nenad Aleksić Sha
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Aneli Ahmić
| Foto: Antonio Ahel