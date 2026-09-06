KAOS U ŠIMANOVCIMA FOTO Ne, ovo nije maskenbal! 'Elita 10' počela uz dekoltee do pupka, bizarne maske i krune

Jubilarna, deseta sezona srpskog reality showa 'Elita' počela je u subotu navečer na televiziji Pink, a u Bijelu kuću u Šimanovcima uselilo se čak 55 natjecatelja. Među njima su dobro poznata reality lica poput Filipa Cara, Miljane Kulić, Aneli Ahmić, Stefana Karića, Marka Janjuševića Janjuša i Uroša Stanića, ali i niz novih kandidata. Prije nego što su se vrata Bijele kuće zatvorila, kandidati su jedan po jedan prošli crvenim tepihom, a za prvi izlazak pred kamere mnogi nisu štedjeli na upečatljivim kombinacijama

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