PROBLEM S OVISNOŠĆU

FOTO Nekad je bio zaštitno lice 'Jackassa': Pogledajte kako danas izgleda Bam Margera

Legendarna ekipa 'Jackassa' ponovno je na okupu, snima se novi nastavak filma koji će svjetlo dana ugledati u lipnju. Ali kako stvari stoje, ni u najnovijem nastavku neće se pojaviti Bam Margera (46), koji je izbačen iz prethodnog filma zbog kršenja ugovornih obveza povezanih s problemima ovisnosti.
2003 - Grind - Movie Set
Rođen kao Brandon Cole Margera u West Chesteru, Pennsylvania, brzo je stekao nadimak "Bam Bam" zbog svoje energije. Talent za skateboarding doveo ga je do profesionalnih sponzorstava i u svijet ekstremnih sportova. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
