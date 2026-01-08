FOTO Nekad je bio zaštitno lice 'Jackassa': Pogledajte kako danas izgleda Bam Margera

Legendarna ekipa 'Jackassa' ponovno je na okupu, snima se novi nastavak filma koji će svjetlo dana ugledati u lipnju. Ali kako stvari stoje, ni u najnovijem nastavku neće se pojaviti Bam Margera (46), koji je izbačen iz prethodnog filma zbog kršenja ugovornih obveza povezanih s problemima ovisnosti.
Rođen kao Brandon Cole Margera u West Chesteru, Pennsylvania, brzo je stekao nadimak "Bam Bam" zbog svoje energije. Talent za skateboarding doveo ga je do profesionalnih sponzorstava i u svijet ekstremnih sportova.
Pravi proboj dogodio se 2000. godine kada je postao jedan od originalnih članova 'Jackass' ekipe, uz Johnnyja Knoxvillea, Steve-O-a i pokojnog Ryana Dunna. Njegove vratolomije i karizma donijele su mu globalnu slavu.
Uspjeh 'Jackassa' lansirao je Margerinu solo karijeru s popularnim spin-off serijama poput 'Viva La Bam' i 'Bam's Unholy Union', koje su pratile njegov kaotičan život i odnos s obitelji i prijateljima.
Paralelno, ostao je aktivan u skateboarding zajednici i pojavljivao se u popularnim video igrama poput Tony Hawk serijala.
Margerina borba s alkoholizmom započela je rano i intenzivirala se tijekom godina. Prvi put je hospitaliziran zbog posljedica četverodnevnog opijanja 2009. godine, nakon čega je uslijedio prvi, neuspješni pokušaj rehabilitacije. Tragična smrt bliskog prijatelja i kolege Ryana Dunna 2011. godine dodatno je pogoršala njegovo stanje.
Osim zdravstvenih problema, Margera se suočavao i s brojnim pravnim bitkama. Godine 2021. otpušten je sa snimanja filma 'Jackass Forever' zbog navodnog kršenja ugovora vezanog uz održavanje trijeznosti, što je rezultiralo tužbom protiv producenata, uključujući Johnnyja Knoxvillea i redatelja Jeffa Tremainea.
Tužba je kasnije riješena privatnom nagodbom, no Margera je izjavio da im nikada neće oprostiti "izdaju".
Sada se snima još jedan nastavak "Jackassa", ali i ovog puta u njemu nećemo gledati Margeru. Nedavno je izjavio da se više ne vidi u "Jackass" projektu, bez obzira na financijsku ponudu.
Margerin ljubavni život bio je jednako buran kao i njegova karijera. Prvi brak sklopio je 2007. s prijateljicom iz djetinjstva Melissom "Missy" Rothstein, a njihovo vjenčanje dokumentirano je u showu 'Bam's Unholy Union'. Brak je okončan razvodom 2012. godine.
Ubrzo nakon toga, započeo je vezu s Nicole Boyd, s kojom se vjenčao 2013. na Islandu. Par je 2017. dobio sina Phoenixa Wolfa. Međutim, i ovaj brak obilježen je problemima, uglavnom vezanim uz Margerinu borbu s ovisnošću.
Nicole je podnijela zahtjev za razvod početkom 2023., tražeći skrbništvo nad sinom i navodeći nepomirljive razlike. Margera se od tada bori za pravo viđanja sina, a nedavno je izjavio kako mu je sin glavni motiv za trijeznost.
U lipnju 2023., nedugo nakon što je prošao kroz 72-satnu psihijatrijsku procjenu, upoznao je Dannii Marie. Zaručili su se u listopadu iste godine, a Margera ističe kako mu je ona pomogla uspostaviti strukturu u životu i krenuti putem oporavka.
Uslijedili su brojni odlasci na rehabilitaciju, prekidi liječenja i javni ispadi. Margera je priznao da je piće postalo način nošenja s depresijom i gubitkom strasti prema skateboardingu, pogotovo nakon niza ozljeda.
U prosincu 2022. doživio je ozbiljnu zdravstvenu krizu kada je hospitaliziran zbog teškog oblika COVID-19, upale pluća i pet epileptičnih napadaja, zbog čega je bio priključen na respirator. Kasnije je izjavio da je "praktički bio proglašen mrtvim".
Prema posljednjim intervjuima iz proljeća 2024., Margera tvrdi da je trijezan od kolovoza 2023. godine, zahvaljujući podršci zaručnice Dannii Marie
Fokusiran je na oporavak, odnos sa sinom Phoenixom i budućnost s Dannii. Kritičarima poručuje da ga nije briga što misle i da nije u strahu od recidiva jer jednostavno "više nema želju" za pićem.
