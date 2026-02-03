Obavijesti

NEPREPOZNATLJIVE

FOTO Nekad su se ljubile pred cijelim svijetom: Evo kako sad izgledaju djevojke iz t.A.T.u.

Julia je danas majka dvoje djece, a Lena, koja je udana za milijunaša Dmitrija Spiridonova, također ima dvoje djece. Posljednjih godina nerijetko nastupaju zajedno
Ruskinje Julia Volkova (40) i Lena Katina (41) proslavile su se ranih 2000-ih godina s pjesmom All The Things She Said, za koji je izašao i kontroverzni spot u kojem su pjevačice glumile lezbijski par. | Foto: YouTube
