FOTO Nekad su se ljubile pred cijelim svijetom: Evo kako sad izgledaju djevojke iz t.A.T.u.

Ruskinje Julia Volkova (40) i Lena Katina (41) proslavile su se ranih 2000-ih godina s pjesmom All The Things She Said, za koji je izašao i kontroverzni spot u kojem su pjevačice glumile lezbijski par.
Šokirale su svijet kada su se ljubile na televiziji.
Nakon toga, izbacile su još nekoliko pjesama, među kojima su istaknutije 'Not Gonna Get Us' i 'All About Us'.
Kao t.A.T.u više su se puta vraćale na scenu, a posljednjih godina nerijetko nastupaju zajedno
Oko njihovog nastupa redovito se dizala prašina, a na sceni su se i ljubile.
Julia je danas majka dvoje djece, a Lena, koja je udana za milijunaša Dmitrija Spiridonova, također ima dvoje djece.
Iako je Lena i dalje prepoznatljiva po svojoj narančastoj, dugoj kosi, Julia se potpuno promijenila. Prvenstveno se razlika vidi u frizuri, a zatim i u načinu odijevanja.
