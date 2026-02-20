FOTO Ni trudna se nije skidala iz čipkastih tangica: Evo kako se Rihanna mijenjala kroz godine

Imala je 16 godina kada se preselila Rogersu i njegovoj ženi u Connecticut kako bi radili na njezinom debi izdanju. U siječnju 2005. imala je sastanak za kuću Def Jam Records rap mogula Jay-Z-a, a pjevačica je kasnije u intervjuima komentirala kako se tresla od treme prije nego što je ušla u prostoriju s njim. Kada ju je Jay-Z čuo kako pjeva, odmah joj je ponudio ugovor. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia