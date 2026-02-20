FOTO Ni trudna se nije skidala iz čipkastih tangica: Evo kako se Rihanna mijenjala kroz godine

Rihanna se na sceni pojavila 2005. godine te je vrlo brzo postala jedna od najpopularnijih pjevačica svijeta. Rušila je sve rekorde pred sobom, postala je globalna ikona, a iako već deset godina nije objavila album, ostala je u vrhu svjetskih top ljestvica zahvaljujući kultnim hitovima. Slavna ljepotica danas slavi 38. rođendan.
Robyn Rihanna Fenty rođena je 20. veljače 1988. godine na Barbadosu. Najstarija je od troje djece, a dok je odrastala njezin otac je upadao u brojne probleme zbog ovisnosti. Roditelji su joj se rastali kada joj je bilo 14 godina.
Glazba joj je bila bijeg od stvarnosti. S dvije prijateljice iz razreda pokrenula je grupu kada je imala 15 godina, a djevojke su dobile audiciju s producentom Evanom Rogersom. Upravo Rihanna ga je oduševila na licu mjesta.
Imala je 16 godina kada se preselila Rogersu i njegovoj ženi u Connecticut kako bi radili na njezinom debi izdanju. U siječnju 2005. imala je sastanak za kuću Def Jam Records rap mogula Jay-Z-a, a pjevačica je kasnije u intervjuima komentirala kako se tresla od treme prije nego što je ušla u prostoriju s njim. Kada ju je Jay-Z čuo kako pjeva, odmah joj je ponudio ugovor.
"Pon de Replay" bio je njezin prvi singl s kojim je osvojila top ljestvice diljem svijeta. S prva dva diskografska izdanja i nekoliko singlova probila se u sam vrh svjetske glazbene scene.
Trećim albumom "Good Girl Gone Bad" iz 2007. svijetu je pokazala da nije više djevojčica koju svi znaju, a singlom "Umbrella" pomela je konkurenciju.
"S&M", "Only Girl (In the World)", "Love the Way You Lie" i "We Found Love" samo su neke od pjesama kojima je rušila rekorde top ljestvica i osvajala nagrade.
Rihanna na policama ima devet Grammyja, 12 Billboard Music nagrada, 13 American music nagrada, sedam MTV VMA nagrada i brojna druga priznanja.
Osim u glazbi, okušala se i pred kamerama, a pojavila se u filmu "Battleship" te animiranom hitu "Home".
Pjevačica je postala milijarderka zahvaljujući svom carstvu kozmetike i linije donjeg rublja. Fenty Beauty je pokrenula 2017. godine, uslijedio je brend Savage x Fenty te je vlasnica linije Fenty Skin.
Upravo Rihanna zaštitno je lice vlastitih brendova zbog kojih nerijetko pozira u oskudnim kombinacijama. Ni trudna se nije skidala iz tangica.
Slavna pjevačica godinama je punila medije i ljubavnim životom. Sedam godina je bila u vezi s Drakeom, no u međuvremenu su prekidali i mirili se. Nakon njega započela je vezu sa Chrisom Brownom.
Chris Brown i Rihanna završili su na naslovnicama medija diljem svijeta 2009. godine kada je otkriveno da ju je udario noć prije dodjele nagrada Grammy, a fotografije njezina lica punoga masnica objavili su gotovo svi.
Pjevačica je kasnije pričala da su u dobrim odnosima te ga je branila, a pričala je i da se s godinama promijenio.
Rihanna je nakon njega ljubila milijardera Hassana Jameela. Zajedno su bili tri godine, a razišli su se 2020.
Njezin dugogodišnji partner je ASAP Rocky, glazbenik kojega poznaje još od 2011. Zajedno su dobili troje djece.
U nastavku galerije pogledajte kako se Rihanna mijenjala kroz godine.
