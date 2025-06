MELODIJE JADRANA FOTO Nina Badrić i Ante Gelo oduševili Split. Zapjevala je i hit Miše Kovača, sve pratio Dalić...

Nina Badrić uz pratnju Ante Gele i akustičnog orkestra otvorila je ovogodišnje Melodije Jadrana. Nastupala je u predivnom ambijentu Galerije Meštrović i ponovno oduševila Splićane. Na kraju koncerta otpjevala je legendarni hit "Ako me ostaviš" Miše Kovača, piše Dalmatinski portal. " Izbor pjesama bio je potpuno moj i Antin. Htjeli smo nešto drugačije, intimnije. S Antom Gelom godinama sam radila Runjićeve večeri, a ova pjesma 'Ako me ostaviš' dugo mi je u srcu, još od mog oca koji ju je obožavao. Mišo je za njega bio jedina prava zvijezda", kazala je Nina, piše DP. Koncert je pratio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, u nastavku pogledajte kako je to izgledalo u subotu navečer u Splitu...