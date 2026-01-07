Legendarni Horatio Caine sad je neprepoznatljiv. Pogledajte ga

Ta mu je uloga donijela Zlatni globus i reputaciju ozbiljnog dramskog glumca. No, na opće iznenađenje obožavatelja i producenata, Caruso je napustio seriju nakon samo jedne sezone. Navodno je razlog bio spor oko ugovora i želja da se probije na filmsko platno, a taj potez kasnije su mnogi proglasili jednom od najvećih pogrešaka u povijesti televizije | Foto: RON JAFFE