Legendarni Horatio Caine sad je neprepoznatljiv. Pogledajte ga

David Caruso danas slavi 70. rođendan. Nakon što je deset sezona vodio globalni hit "CSI: Miami" i postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, 2012. godine povukao se iz glume i praktički ispario iz javnog života...
Prvi veliki val slave zapljusnuo ga je devedesetih godina zahvaljujući ulozi detektiva Johna Kellyja u hvaljenoj seriji "NYPD Blue".
| Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
| Foto: Profimedia
Ta mu je uloga donijela Zlatni globus i reputaciju ozbiljnog dramskog glumca. No, na opće iznenađenje obožavatelja i producenata, Caruso je napustio seriju nakon samo jedne sezone. Navodno je razlog bio spor oko ugovora i želja da se probije na filmsko platno, a taj potez kasnije su mnogi proglasili jednom od najvećih pogrešaka u povijesti televizije
| Foto: RON JAFFE
. U seriji "CSI: Miami" stvorio je lik poručnika Horatia Cainea, stoičkog detektiva čije su cinične opaske i karakteristično stavljanje sunčanih naočala postale njegov zaštitni znak. Serija je postala globalni fenomen
| Foto: Imdb
Za razliku od mnogih kolega, Caruso nije postupno nestajao s scene. Nakon što je 2012. emitirana posljednja, deseta sezona "CSI: Miamija", glumac je preko noći nestao iz industrije.
| Foto: Youtube Screenshot
Nije bilo oproštajnih intervjua ni službene objave o mirovini. Što se dogodilo s čovjekom koji je postao sinonim za televizijskog detektiva?
| Foto: IMDB/screenshot
Danas je David Caruso scenarije i filmske setove zamijenio tišim i kreativnijim pozivom. Prema više izvora, pronašao je novu strast u svijetu umjetnosti.
| Foto: IMDB/screenshot
. Otvorio je umjetničku galeriju u Westlake Villageu u Kaliforniji i u potpunosti se posvetio trgovanju umjetninama. Osim toga, suvlasnik je i trgovine odjećom "Steam on Sunset" u južnom Miamiju.
| Foto: Profimedia
Rijetke fotografije koje se pojave u javnosti obično ga prikazuju u ležernom izdanju
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Youtube Screenshot
Foto RICE
Caruso, koji iz dva braka i jedne veze ima troje djece, danas vodi miran i povučen život.
| Foto: Profimedia