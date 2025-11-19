Obavijesti

Show

Komentari 1
U dobrom društvu

FOTO Nives Celzijus objavila prisnu fotografiju s našim nogometnim reprezentativcem

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Nives Celzijus objavila prisnu fotografiju s našim nogometnim reprezentativcem
2
Foto: Instagram/Nives Celzijus/screenshot

Nives je na svom Instagram profilu iznenadila pratitelje objavivši fotografiju s Marcom Pašalićem i njegovom obitelji, a ovo nije prvi put da je Nives podijelila zajedničku fotografiju

Nives Celzijus ponovno je privukla pozornost pratitelja na Instagramu objavom koja je mnoge iznenadila. U utorak navečer je na Instagram story podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića i njegovih roditelja.

Uz fotografiju, na kojoj svi zajedno sjede u opuštenoj atmosferi, Nives je kratko napisala: "Moji Pašalići", dodajući crveno srce. Marco je bio u trenirci hrvatske reprezentacije, dok je Nives nosila bež vestu ispod koje je bila odjevena u crno. S njima su u društvu i roditelji mladog nogometaša.

Foto: Instagram/Nives Celzijus/screenshot

Ovo nije prvi put da je Nives objavila fotografiju s Marcom, a zanimljivo je kako je to učili na isti datum, 18. studenog, samo dvije godine ranije.

Tada je, tijekom utakmice vatrenih objavila staru fotografiju iz djetinjstva s nepoznatim dječakom i pozvala fanove da pogode tko je na slici.

Foto: Instagram/Nives Celzijus/screenshot

"Znate li tko je dečkić na fotografiji?", upitala je tada, dajući pratiteljima cijelu noć da razmisle. Od brojnih odgovora, uglavnom pogrešnih – poput Drpića, Sose ili Kramarića – samo je jedna osoba pogodila točan odgovor.

Nives je zatim otkrila da je riječ upravo o Marcu Pašaliću, koji se tada tek priključio našoj nogometnoj reprezentaciji. Na toj staroj fotografiji poziraju Nives, njezina sestra Matea i tada mlađahni Marco

Nije joj hladno FOTO Nives Celzijus u oskudnom badiću tjera kišu i oblake, snimila se sa svih strana...
FOTO Nives Celzijus u oskudnom badiću tjera kišu i oblake, snimila se sa svih strana...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano
'improvizirani žiri'

Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano

Glazbenik Omar Harfouch povukao se iz žirija izbora za Miss Universe samo tri dana prije finala 21. studenoga. Tvrdi da je tajni odbor za odabir bio “sastavljen od osoba s potencijalnim ozbiljnim sukobom interesa”

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025