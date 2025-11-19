FOTO Nives Celzijus objavila prisnu fotografiju s našim nogometnim reprezentativcem

Nives Celzijus ponovno je privukla pozornost pratitelja na Instagramu objavom koja je mnoge iznenadila. U utorak navečer je na Instagram story podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića i njegovih roditelja.

Uz fotografiju, na kojoj svi zajedno sjede u opuštenoj atmosferi, Nives je kratko napisala: "Moji Pašalići", dodajući crveno srce. Marco je bio u trenirci hrvatske reprezentacije, dok je Nives nosila bež vestu ispod koje je bila odjevena u crno. S njima su u društvu i roditelji mladog nogometaša.

Foto: Instagram/Nives Celzijus/screenshot

Ovo nije prvi put da je Nives objavila fotografiju s Marcom, a zanimljivo je kako je to učili na isti datum, 18. studenog, samo dvije godine ranije.

Tada je, tijekom utakmice vatrenih objavila staru fotografiju iz djetinjstva s nepoznatim dječakom i pozvala fanove da pogode tko je na slici.

Foto: Instagram/Nives Celzijus/screenshot

"Znate li tko je dečkić na fotografiji?", upitala je tada, dajući pratiteljima cijelu noć da razmisle. Od brojnih odgovora, uglavnom pogrešnih – poput Drpića, Sose ili Kramarića – samo je jedna osoba pogodila točan odgovor.

Nives je zatim otkrila da je riječ upravo o Marcu Pašaliću, koji se tada tek priključio našoj nogometnoj reprezentaciji. Na toj staroj fotografiji poziraju Nives, njezina sestra Matea i tada mlađahni Marco