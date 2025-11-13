Obavijesti

NE TREBA JOJ SUNCE

FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
Uz kratak, ali slikovit opis "Glava u oblacima..", Nives je pozirala uz more u odvažnoj modnoj kombinaciji koja je savršeno istaknula njezinu zavidnu figuru. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
