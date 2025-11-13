FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
Uz kratak, ali slikovit opis "Glava u oblacima..", Nives je pozirala uz more u odvažnoj modnoj kombinaciji koja je savršeno istaknula njezinu zavidnu figuru.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto: Instagram/Nives Celzijus
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Prugasti komplet u nježnoj boji lavande, koji se sastoji od oversized košulje i kratke suknje na preklop, uparila je s mrežastim čarapama i visokim bež čizmama, stvarajući upečatljiv i moderan izgled
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Na fotografijama zrači samopouzdanjem i srećom, šaljući poljupce i smiješeći se dok iza nje puca pogled na mirno more i kvarnersku obalu u suton
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Reakcije njenih pratitelja bile su, kao i uvijek, brze i pune oduševljenja. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali. "Tip top Nives, ti si stvarno kraljica", samo je jedan od njih.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
