FOTO Novo 'vruće' izdanje Kylie Jenner: Sve joj je skoro ispalo...

Kylie Jenner ponovno je oduševila svoje pratitelje u kombinaciji od koje je mnogima zastao dah. Crna haljina naglasila joj je dekolte, a odjenula ju je za dodjelu nagrada BAFTA, gdje je došla podržati svog dragog...
Zvijezda reality showova, poslovna mogulica i jedna od najpraćenijih osoba na svijetu, Kylie Jenner, ponovno je uzburkala društvene mreže.
Svojom posljednjom objavom na Instagramu potvrdila je svoj status modne ikone, podijelivši s pratiteljima uvid u glamuroznu večer posvećenu uspjesima njezinog partnera, glumca Timothéeja Chalameta.
Na seriji fotografija i kratkom videu, Kylie pozira u elegantnoj crnoj baršunastoj haljini koja savršeno naglašava njezinu figuru. Riječ je o rijetkoj vintage kreaciji legendarnog dizajnera Thierryja Muglera iz 1999. godine, koja se ističe dubokim dekolteom ukrašenim masivnim kristalima zlatne i srebrne boje.
Iako objava ne otkriva lokaciju, poznavatelji prilika brzo su povezali da su fotografije nastale tijekom priprema za dodjelu filmskih nagrada BAFTA u Londonu, koja se održala samo dva dana prije objave. Iako je preskočila službeni crveni tepih, Jenner je bila prisutna na ceremoniji kako bi pružila podršku svom dugogodišnjem dečku Timothéeju Chalametu, koji je bio u utrci za nagrade sa svojim filmom Marty Supreme.
Nedavno ga je podržala i u narančastoj kombinaciji. U novom filmu on tumači Martyja Supremea, stolnotenisača čija zaštitna boja je narančasta
Haljina koju je odabrala imala je toliki dekolte da su joj grudi zamalo ispale
No Kylie to nije diralo te je objavila nekoliko selfieja u njoj
Podsjetimo, par je nedavno u Los Angelesu pozirao zajedno u narančastoj, na premijeri filma Marty Supreme
Ljepotici vruće kombinacije nisu strane, a na društvenim mrežama ju često viđamo u takvim seksi izdanjima
Pozirala je tako i u srebrnom bikiniju
A adute je pokazala i za blagdane
Jučer je pozirala u zlatnom badiću i oduševila pratitelje
