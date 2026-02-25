FOTO Novo 'vruće' izdanje Kylie Jenner: Sve joj je skoro ispalo...

Iako objava ne otkriva lokaciju, poznavatelji prilika brzo su povezali da su fotografije nastale tijekom priprema za dodjelu filmskih nagrada BAFTA u Londonu, koja se održala samo dva dana prije objave. Iako je preskočila službeni crveni tepih, Jenner je bila prisutna na ceremoniji kako bi pružila podršku svom dugogodišnjem dečku Timothéeju Chalametu, koji je bio u utrci za nagrade sa svojim filmom Marty Supreme. | Foto: Instagram