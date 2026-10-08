FOTO O, la, la! Dua je u Parizu baš Lipa, a gdje joj je grudnjak?

Pariz je u srijedu vrvio poznatim licima zbog Tjedna mode, a Dua Lipa (31) pobrinula se da i njezino izdanje izazove pomutnju! Pjevačica je na hotelski balkon izašla u prozirnom ljubičastom topu bez grudnjaka, a uz njega je nosila kratke hlačice i najlonke. Pred objektivom se smijala, podizala nogu u zrak i zavodljivo pozirala, a zatim se preselila u hotelsku sobu i ispružila na mramornom kaminu.
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Ljubičastoj kombinaciji dodala je kratku jaknu sa svjetlucavim ukrasima, zlatne lance oko struka i visoke potpetice. Tamnu kosu pustila je niz ramena, a u ruci je nosila malu zlatnu torbicu.
| Foto: Instagram
Ljubičastoj kombinaciji dodala je kratku jaknu sa svjetlucavim ukrasima, zlatne lance oko struka i visoke potpetice. Tamnu kosu pustila je niz ramena, a u ruci je nosila malu zlatnu torbicu. |
Foto: Instagram
Ljubičastoj kombinaciji dodala je kratku jaknu sa svjetlucavim ukrasima, zlatne lance oko struka i visoke potpetice. Tamnu kosu pustila je niz ramena, a u ruci je nosila malu zlatnu torbicu.
| Foto: Instagram
- Zauzeta time što sam zauzeta u Parizu - napisala je na Instagramu.
| Foto: Instagram
A osim poziranja, imala je i drugih planova.
| Foto: Instagram
Posjetila je glazbeni studio, večerala s prijateljima te uživala na modnim revijama, gdje se družila s Nicole Kidman, Pedrom Pascalom i Kristen Wiig.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
'Opsjednut sam', 'Tijelo, stav i karizma', 'Zašto si tako spektakularna', hvalili su Duu fanovi.
| Foto: Instagram
Pjevačica nikad nije skrivala koliko voli eksperimentirati s odjećom.
| Foto: Instagram
Svojedobno je priznala da joj moda ponekad služi kao štit te da ne želi imati jedan prepoznatljiv stil.
| Foto: instagram
- Slično je kao s glazbom. Umjetnik treba nositi odjeću, a ne obrnuto - objasnila je tad.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: ROSS
Foto ROSS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Krajem svibnja udala se za Calluma Turnera.
| Foto: Instagram
Civilno su se vjenčali u Londonu krajem svibnja, nakon čega su na Siciliji organizirali slavlje za obitelj i prijatelje.
| Foto: Instagram
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx
Foto Instagram
Foto Profimedia
Foto Nadja Wohlleben
Foto MADI
Foto Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram/Dua Lipa
| Foto: Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram