LIPA, ALI OPASNA... FOTO O, la, la! Dua je u Parizu baš Lipa, a gdje joj je grudnjak?

Pariz je u srijedu vrvio poznatim licima zbog Tjedna mode, a Dua Lipa (31) pobrinula se da i njezino izdanje izazove pomutnju! Pjevačica je na hotelski balkon izašla u prozirnom ljubičastom topu bez grudnjaka, a uz njega je nosila kratke hlačice i najlonke. Pred objektivom se smijala, podizala nogu u zrak i zavodljivo pozirala, a zatim se preselila u hotelsku sobu i ispružila na mramornom kaminu.

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