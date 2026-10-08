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LIPA, ALI OPASNA...

FOTO O, la, la! Dua je u Parizu baš Lipa, a gdje joj je grudnjak?

Pariz je u srijedu vrvio poznatim licima zbog Tjedna mode, a Dua Lipa (31) pobrinula se da i njezino izdanje izazove pomutnju! Pjevačica je na hotelski balkon izašla u prozirnom ljubičastom topu bez grudnjaka, a uz njega je nosila kratke hlačice i najlonke. Pred objektivom se smijala, podizala nogu u zrak i zavodljivo pozirala, a zatim se preselila u hotelsku sobu i ispružila na mramornom kaminu.
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FOTO O, la, la! Dua je u Parizu baš Lipa, a gdje joj je grudnjak?
Ljubičastoj kombinaciji dodala je kratku jaknu sa svjetlucavim ukrasima, zlatne lance oko struka i visoke potpetice. Tamnu kosu pustila je niz ramena, a u ruci je nosila malu zlatnu torbicu. | Foto: Instagram
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Ljubičastoj kombinaciji dodala je kratku jaknu sa svjetlucavim ukrasima, zlatne lance oko struka i visoke potpetice. Tamnu kosu pustila je niz ramena, a u ruci je nosila malu zlatnu torbicu. | Foto: Instagram
Komentari 1

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