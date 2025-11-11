FOTO Obilježio je dance scenu 90-ih: Evo kako je Senna M izgledao prije 30 godina...

Dance zvijezda 90-ih Senna M vlasnik je hitova koji su obilježili ondašnju scenu. Prije točno 30 godina u Zagrebu je promovirao album "Čovjek s neba" na kojem su se našle njegove uspješnice "Tuc tuc", "Beba" i "Indijanac". U galeriji pogledajte kako je izgledao na vrhuncu karijere, ali i kako se mijenjao do danas.
Senad Galijašević na početku karijere je koristio umjetničko ime Senad od Bosne, koje je kasnije promijenio u Senna M.
Počeo je pjevati sa šest godina, a glazba ga je oduvijek zanimala. "Šal" i "Jasmina" prvi su mu uspješniji singlovi u karijeri.
Od 1991. godine se bavio dance glazbom. "Beba", "Tuc tuc" i "Selma" su mu jedni od najuspješnijih singlova.
U zagrebačkom klubu Saloon 1995. godine je promovirao spot i album "Čovjek s neba" u kojem se pojavio s plesačicama.
- U to vrijeme nastupila je prava dance revolucija i to je bilo jedno od najljepših doba mojeg života; gledati sve te sretne ljude kako plešu i pjevaju sve te hitove - rekao je Senna za 24sata u intervjuu ove godine.
- Nije mi nedostajala pozornica, sve do Megadance partyja u Areni prošle godine kada mi se najednom počela vraćati ta euforija glazbe, plesa i publike - priznao je glazbenik.
Producent, poduzetnik i jedan od najpopularnijih imena dance scene bivše Jugoslavije, iz glazbene industrije povukao se iz osobnih razloga.
Glazbenu karijeru je zamijenio proizvodnjom filmske i TV opreme, a za svoj rad je nizao i nagrade.
Glazbenik se posvetio obiteljskom životu, a ima kćer i sina. Selena je naslijedila očevu ljubav prema glazbi, a sin Denio je uključen u očevu tvrtku te ga prati na svjetskim sajmovima.
Senna M se proteklih mjeseci aktivirao na glazbenoj sceni te je nastupao diljem Lijepe Naše. Prepoznatljiv ritam i plesačice prate ga još i danas, a publika sjajno reagira na njegove nikad zaboravljene hitove.
