VLASNIK POZNATIH HITOVA

FOTO Obilježio je dance scenu 90-ih: Evo kako je Senna M izgledao prije 30 godina...

Dance zvijezda 90-ih Senna M vlasnik je hitova koji su obilježili ondašnju scenu. Prije točno 30 godina u Zagrebu je promovirao album "Čovjek s neba" na kojem su se našle njegove uspješnice "Tuc tuc", "Beba" i "Indijanac". U galeriji pogledajte kako je izgledao na vrhuncu karijere, ali i kako se mijenjao do danas.
Zagreb: Pjevač Senna M na promociji spota albuma "Čovjek s neba", 11. mj 1995.
Senad Galijašević na početku karijere je koristio umjetničko ime Senad od Bosne, koje je kasnije promijenio u Senna M. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
