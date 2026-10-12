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POPULARNA GLUMICA

FOTO Od Bibe pa do danas: Pogledajte kako se mijenjala glumica Ana Begić Tahiri

Hrvatska publika odavno je zavoljela Anu Begić Tahiri kroz brojne televizijske i kazališne uloge. Popularna glumica izgubila je petnaestak kilograma, ali iza promjene izgleda stoji mnogo ozbiljnija priča od same želje za vitkijom linijom. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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ARHIVA - Zagreb: Party u organizaciji RTL televizije 2007. godine
Ana Begić Tahiri, rođena u Zagrebu 27. kolovoza 1979. godine, svoje je prve glumačke korake napravila u Učilištu ZeKaeM-a. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti 2005. godine, ali je već tijekom studija počela nastupati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Ana Begić Tahiri, rođena u Zagrebu 27. kolovoza 1979. godine, svoje je prve glumačke korake napravila u Učilištu ZeKaeM-a. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti 2005. godine, ali je već tijekom studija počela nastupati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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