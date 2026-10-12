FOTO Od Bibe pa do danas: Pogledajte kako se mijenjala glumica Ana Begić Tahiri

Hrvatska publika odavno je zavoljela Anu Begić Tahiri kroz brojne televizijske i kazališne uloge. Popularna glumica izgubila je petnaestak kilograma, ali iza promjene izgleda stoji mnogo ozbiljnija priča od same želje za vitkijom linijom. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Ana Begić Tahiri, rođena u Zagrebu 27. kolovoza 1979. godine, svoje je prve glumačke korake napravila u Učilištu ZeKaeM-a. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti 2005. godine, ali je već tijekom studija počela nastupati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ana Begić Tahiri, rođena u Zagrebu 27. kolovoza 1979. godine, svoje je prve glumačke korake napravila u Učilištu ZeKaeM-a. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti 2005. godine, ali je već tijekom studija počela nastupati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
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Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ana Begić Tahiri, rođena u Zagrebu 27. kolovoza 1979. godine, svoje je prve glumačke korake napravila u Učilištu ZeKaeM-a. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti 2005. godine, ali je već tijekom studija počela nastupati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Široj je javnosti ipak postala najpoznatija po ulozi Biserke Fruk u popularnoj seriji "Bibin svijet", koja se emitirala od 2006. do 2011. godine.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Iako joj je ta uloga donijela ogromnu popularnost, Ana je kasnije priznala da ju je "Biba" obilježila do te mjere da cijelo jedno desetljeće nije dobivala nove televizijske i filmske angažmane. Unatoč tome, glumica je pronašla svoju sigurnu luku u kazalištu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Danas je prvakinja drame zagrebačkog HNK, a njezina kazališna karijera prepuna je nagrada. Još 2003. godine osvojila je Nagradu hrvatskog glumišta, a priznanja su se nastavila nizati kroz godine, uključujući glavnu nagradu na Danima satire i nagradu Mila Dimitrijević.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posljednjih nekoliko godina Ana Begić Tahiri privukla je pažnju i svojom značajnom fizičkom transformacijom. Glumica je smršavjela petnaestak kilograma, a na društvenim mrežama pokazala je zavidnu formu i trbušnjake.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Iako su mnogi pohvalili njezin novi izgled, Ana je otvoreno progovorila o teškom razdoblju koje je prethodilo toj promjeni.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Transformacija nije bila samo estetska, već prvenstveno zdravstvene prirode. Borila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući sepsu uzrokovanu bakterijom Escherichia coli i hormonalnim poremećajima. Zbog toga je morala usporiti i uzeti tromjesečnu pauzu od posla.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
- Riječ je o hormonalnim problemima za koje ne znaš kako utječu na tebe. Svoj problem nisam smatrala previše ozbiljnim jer sam mislila da ljudi prolaze kroz veće užase. Međutim, svoje zdravlje zaista moraš staviti na prvo mjesto i zabaviti se sa svakim zdravstvenim problemom - ispričala je Begić Tahiri.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA
- Mislila sam da će sve proći samo od sebe, ali morala sam se itekako pozabaviti sa sobom da bi se sve vratilo u normalu - dodala je, objašnjavajući kako je pronašla prirodniji put za rješavanje problema nakon što su lijekovi loše utjecali na nju.
| Foto: željko hladika/pixsell
U nastavku galerije pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine.
| Foto: željko hladika/pixsell
Foto Luka Stanzl/Pixsell
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Igor Soban/Pixsell
Foto RTL
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ana Begić Tahiri
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anić/PIXSELL
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto RTL televizija
Foto Borna Filić/Pixsell
Foto Borna Filić/Pixsell
*uz korištenje AI-ja
| Foto: RTL televizija