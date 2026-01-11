FOTO Od dječje zvijezde pa sve do Eurosonga: Evo kako se mijenjao pjevač Marko Bošnjak

Marko Bošnjak na sceni je od svoje 11. godine, a pjevač danas slavi 22. rođendan. Dvaput je nastupio na Dori te je lani odnio i pobjedu, a Hrvatsku je na Eurosongu predstavljao s pjesmom "Poison cake". Prije nekoliko mjeseci je objavio da se seli iz Hrvatske. U galeriji pogledajte kako se mijenjao.
Pjevač Marko Bošnjak rođen je u Mostaru, osnovnu školu završio je u Prozoru, a školovanje je nastavio u Zagrebu.
| Foto: Instagram/Marko Bošnjak
Pjevač Marko Bošnjak rođen je u Mostaru, osnovnu školu završio je u Prozoru, a školovanje je nastavio u Zagrebu.
|
Foto: Instagram/Marko Bošnjak
Pjevač Marko Bošnjak rođen je u Mostaru, osnovnu školu završio je u Prozoru, a školovanje je nastavio u Zagrebu.
| Foto: Instagram/Marko Bošnjak
Javnosti se predstavio 2015. godine kao natjecatelj u drugoj sezoni showa "Pinkove zvjezdice". Stigao je do finala, gdje je otpjevao pjesmu "Što te nema" te je pobijedio na natjecanju. Imao je samo 11 godina.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatskoj javnosti se predstavio u prosincu 2021., kada je objavljeno da će s pjesmom "Moli za nas" nastupiti na Dori. Pjesma je na kraju osvojila visoko, drugo mjesto, iza Mije Dimšić koja je 2022. predstavljala Hrvatsku na Eurosongu.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Upravo pjesma "Moli za nas" u veljači 2022. je objavljena kao Bošnjakov debitantski singl.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Iste godine mladi pjevač je nastupio na 62. Splitskom festivalu sa singlom "Pjesma za kraj". Početkom 2023. objavio je singl "Spokojan", pjesmu koja se utrkivala i za pjesmu godine nagrade Cesarica. Bio je nominiran i za Zlatni studio, a slovio je kao jedan od najperspektivnijih domaćih pjevača.
| Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL
Prošle godine osvojio je publiku i struku nastupom na Dori, gdje je pobijedio te je postao hrvatski predstavnik na Eurosongu 2025.
| Foto: Renato Branđolica/HRT
Marko Bošnjak na Eurosongu je nastupio u prvoj polufinalnoj večeri, ali nije uspio izboriti finale s pjesmom "Poison Cake".
| Foto: Goran Kovačić/PIXSELL
Pjevač je u intervjuima otvoreno rekao da je homoseksualac, a već dvije godine je u vezi s misterioznim Španjolcem.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija
Prije nekoliko mjeseci Bošnjak je šokirao pratitelje kada je objavio i niz statusa o ubojstvu aktivista Charlieja Kirka, zbog čega su brojni njegovi fanovi ostali zgroženi. Ranije je objavio i kako se privremeno povlači s društvenih mreža kako bi, kako je rekao, zaštitio svoje mentalno zdravlje i posvetio se stvaranju.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL/Screenshot
Nakon toga je najavio i da se s dečkom seli iz Hrvatske te se oprostio s obožavateljima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U nastavku galerije pogledajte kako se Marko Bošnjak mijenjao kroz godine.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Luka Dubroja
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Goran Kovacic/PIXSELL/Screenshot
Foto Goran Kovacic/PIXSELL/Screenshot
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto Sandra Simunovic/Pixsell
Foto screenshot/instagram
Foto Patricija Flikac/Pixsell
Foto Instagram/screenshot
Foto Denis Balibouse
Foto HRT
Foto Instagram
Foto Denis Balibouse
Foto Denis Balibouse
Foto Denis Balibouse
Foto Denis Balibouse
Foto Jens Büttner/DPA
Foto DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto tiktok
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram