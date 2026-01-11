Obavijesti

22 SU MU GODINE TEK

FOTO Od dječje zvijezde pa sve do Eurosonga: Evo kako se mijenjao pjevač Marko Bošnjak

Marko Bošnjak na sceni je od svoje 11. godine, a pjevač danas slavi 22. rođendan. Dvaput je nastupio na Dori te je lani odnio i pobjedu, a Hrvatsku je na Eurosongu predstavljao s pjesmom "Poison cake". Prije nekoliko mjeseci je objavio da se seli iz Hrvatske. U galeriji pogledajte kako se mijenjao.
Pjevač Marko Bošnjak rođen je u Mostaru, osnovnu školu završio je u Prozoru, a školovanje je nastavio u Zagrebu. | Foto: Instagram/Marko Bošnjak
Pjevač Marko Bošnjak rođen je u Mostaru, osnovnu školu završio je u Prozoru, a školovanje je nastavio u Zagrebu. | Foto: Instagram/Marko Bošnjak
