FOTO Od Kelly Bundy do borbe za život: Pogledajte kako se mijenjala Christina Applegate

Christina Applegate jedna je od onih holivudskih glumica čiju karijeru možemo pratiti kao presjek povijesti televizije – od sitcoma 80-ih do streaming ere. Istodobno, njezin privatni život i zdravstvene borbe pretvorili su je u simbol hrabrosti i ranjive iskrenosti, a danas slavi 54. rođendan
Christina je rođena 25. studenog 1971. u Hollywoodu, u umjetničkoj obitelji Nancy Priddy i Roberta Applegatea, a odrasla je na setu. Roditelji su se razdvojili ubrzo nakon njezina rođenja, pa ju je odgajala majka, često je vodeći sa sobom na probe i predstave.
Na televiziji se pojavila već s tri mjeseca u sapunici 'Days of Our Lives', a ubrzo je uslijedila i reklama za Playtex bočice. Još u vrtićkoj dobi učlanjena je u Screen Actors Guild, a paralelno je trenirala jazz i balet – baza koja će joj kasnije pomoći i na Broadwayu.
Prijelomni trenutak stigao je 1987., kada je dobila ulogu Kelly Bundy u sitcomu 'Married… with Children' ('Bračne vode'). Lijepa, "plavušasta" kći Al i Peggy Bundy postala je instantni fenomen pop-kulture. Applegate je vješto balansirala između karikature i šarma, stvarajući lik koji je bio mnogo inteligentnije odigran nego što je scenarij sugerirao.
Serija je trajala jedanaest sezona i obilježila njezinu mladost – često je isticala da je s Edom O’Neillom i Katey Sagal provela više vremena nego s vlastitim roditeljima.
Nakon završetka 'Bračnih voda' Applegate se planski okreće raznolikim projektima. U komediji 'Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead' pokazuje da može nositi film, a krajem 90-ih snima akcijsku komediju 'The Big Hit' i parodiju 'Mafia!'.
Televiziji se vraća serijom 'Jesse', za koju dobiva prvu nominaciju za Zlatni globus, a potom briljira kao Amy, površna sestra Rachel Green u seriji Prijatelji. Upravo joj ta gostujuća uloga donosi Emmy za najbolju gostujuću glumicu.
Kao glavna zvijezda sitcoma 'Samantha Who?' osvaja nove nominacije za Emmy i Zlatni globus, igrajući ženu koja nakon amnezije pokušava popraviti grijehe svoje „prijašnje“ osobnosti. Na Broadwayu u mjuziklu 'Sweet Charity' osvaja nominaciju za nagradu Tony, a pred publiku izlazi čak i s nedavno slomljenim stopalom.
U eri streaminga postiže možda najzreliji glumački rad: u Netflixovoj seriji 'Dead to Me' tumači udovicu Jen Harding, koja se kroz crni humor nosi s tugom, krivnjom i složenim ženskim prijateljstvom. Za sve tri sezone nominirana je za Emmy, čime potvrđuje da je daleko nadrasla etiketu „dumb blonde“ iz mladosti.
Applegate se 2001. udala za glumca Johnathona Schaechta; brak je okončan 2007. Nakon turbulentne veze s fotografom Leejem Grivasom, koji je preminuo od predoziranja 2008., u njezin život ulazi nizozemski glazbenik Martyn LeNoble. Zaručili su se 2010., kći Sadie Grace dobili 2011., a vjenčali se 2013. u intimnoj ceremoniji u Los Angelesu. Christina je godinama vegetarijanka i glasna zagovornica prava životinja.
Godine 2008. dijagnosticiran joj je rak dojke i otkrivena BRCA1 mutacija. S 36 godina odlučuje se za dvostruku mastektomiju i kasnije uklanjanje jajnika i jajovoda, otvoreno pričajući o strahu, ljutnji i tugovanju za vlastitim tijelom. Svojom iskrenošću i kroz humanitarni rad potiče žene na preventivne preglede i genetsko testiranje.
Tijekom snimanja treće sezone 'Dead to Me' 2021. dobiva novu, još težu dijagnozu – multipla skleroza. Produkcija staje na pet mjeseci, a ona, uz pomoć tima i prilagodbi na setu, uspijeva dovršiti seriju. Hodanje joj postaje otežano, na snimanjima često koristi invalidska kolica ili štap. U intervjuima priznaje da vjerojatno više neće raditi ispred kamere, ali ostavlja otvorena vrata za glasovne uloge i produkciju.
Njezin emotivni izlazak na pozornicu Emmyja 2024., uz štap i ovacije publike, ušao je u povijest. „Totalno me sramotite zbog invaliditeta time što stojite, ali u redu je“, našalila se, spajajući bolnu stvarnost i razoružavajući humor. Iste godine pokreće podcast 'MeSsy' s Jamie-Lynn Sigler, još jednom glumicom s multiplom sklerozom, stvarajući prostor za iskrene razgovore o kroničnoj bolesti.
