UZOR MNOGIMA

FOTO Od Kelly Bundy do borbe za život: Pogledajte kako se mijenjala Christina Applegate

Christina Applegate jedna je od onih holivudskih glumica čiju karijeru možemo pratiti kao presjek povijesti televizije – od sitcoma 80-ih do streaming ere. Istodobno, njezin privatni život i zdravstvene borbe pretvorili su je u simbol hrabrosti i ranjive iskrenosti, a danas slavi 54. rođendan
FOTO Od Kelly Bundy do borbe za život: Pogledajte kako se mijenjala Christina Applegate
Christina je rođena 25. studenog 1971. u Hollywoodu, u umjetničkoj obitelji Nancy Priddy i Roberta Applegatea, a odrasla je na setu. Roditelji su se razdvojili ubrzo nakon njezina rođenja, pa ju je odgajala majka, često je vodeći sa sobom na probe i predstave. | Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Christina je rođena 25. studenog 1971. u Hollywoodu, u umjetničkoj obitelji Nancy Priddy i Roberta Applegatea, a odrasla je na setu. Roditelji su se razdvojili ubrzo nakon njezina rođenja, pa ju je odgajala majka, često je vodeći sa sobom na probe i predstave.
